شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متجر تطبيقات هواوى "AppGallery" وشركة طلبات يستمران في تطوير شراكتهما لتوفير التجربة الأفضل للعملاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما جاء العملاء كأحد أهم الألويات في عمل شركتي طلبات وهواوي للحد الذي يدفع الشركتين للعمل بشكل متواصل على ابتكار كل ما هو جديد من أجل توفير أفضل خدمة ممكنة لهم وهو الدافع الذي جاء وراء اتفاق الطرفين على انشاء مجموعة من المبادرات على مدار اكثر من عامين، تعاونت فيهما مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك، أحد عمالقة التكنولوجيا العالمية، مع «طلبات»؛ منصة توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتطوير تجربة متكاملة ومبتكرة للعملاء تساهم في توفير أكبر قدر ممكن من الراحة والسلاسة.

هذا وقد أبدى أونُر آلجون، نائب الرئيس لإستراتيجيات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "طلبات"، سعادته بالتعاون مع شركة هواوي، منذ اندماج تطبيق «طلبات» بمتجر AppGallery؛ منصة التوزيع الرسمية لدى هواوي، وثالث أكبر متجر للتطبيقات على مستوى العالم.

لماذا قررت «طلبات» الدخول في شراكة مع شركة هواوي ودمج متجر AppGallery؟

تعد شركة هواوي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، حيث تضم أكثر من 730 مليون مستخدم للهواتف الذكية. في هذه المنطقة، تطورت الشركة لتصبح محترفًا تقنيًا رائدًا أيضًا. أظهرت بياناتنا زيادة واضحة في طلبات عملائنا على تطبيق «طلبات» من خلال أجهزة هواوي، وبالأخص في بعض أسواقنا عالية النمو مثل مصر.

ونظرًا لأن تجربة العملاء تمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا ولشركة هواوي، فإن العمل عن كثب مع فريق هواوي لابتكار تجربة متكاملة كان الخطوة المنطقية واللازمة.

في النهاية، نحن نعمل في مجال تنافسي وسريع الحركة، فمن خلال الجمع بين مؤسستين تقنيتين عظيمتين معًا، ومن خلال حلول تعتمد على البيانات، فإننا نلبي بشكل أساسي احتياجات العملاء، قبل أن يضطروا إلى البحث عن الحل!

منذ متى تعمل طلبات مع فريق AppGallery ، وما هي المبادرات الرئيسية التي تم إجراؤها حتى الآن؟

نحن نعمل مع شركة هواوي و فريق AppGallery منذ عام 2019، كشريك داعم وجدير بالثقة لمنظمتنا، حيث رأينا قيمة حقيقية في حب استطلاعهم لأعمالنا ومبادئهم التي تتمحور حول تجربة "العميل أولًا". الأمر لا يتعلق فقط بإنشاء شراكة مؤسّسية، بل يتعلق بكيفية توفير تجربة سلسلة لعملائنا المشتركين.

لقد عملنا عن كثب في جميع أسواقنا التسعة وأطلقنا حملات كبيرة ذات علامات تجارية مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت إحدى حملاتنا الرئيسية هي حملة تغيير علامتنا التجارية من «اطلب – Otlob» إلى «طلبات» في مصر، حيث أنشأنا حملة ذات علامة تجارية مشتركة من خلال مجموعة واسعة من الأنشطة الترويجية لإفادة مستخدمين هواتف هواوي الذكية وزيادة الوعي والتعريف بتطبيق «طلبات» تحت الاسم الجديد في مصر. كان نجاح هذه الحملة مذهلًا، حيث وصلت إلى 94٪ من الجمهور المستهدف، وشهدنا زيادة بنسبة 240% في التنزيلات.

كما أن شراكتنا تتخطى أكثر من كونها مجرد حملات دعائية. حيث إن الأمر يتعلق بالعمل معًا لتغيير طريقة تجربة عملائنا لتطبيق «طلبات» على أجهزة هواوي. وذلك يتضمن تعديلات صغيرة، مثل دمج موجز الأخبار الذي يسمح للمستخدمين بالوصول الفوري إلى تطبيق «طلبات»، بضغطة زر بسيطة. من خلال هذا التكامل، شهدنا زيادة كبيرة في التفاعل بنسبة 144٪، والتي كانت بلا شك عامل تغيير في قواعد اللعبة على منصة هواوي.

وشاركنا هواوي بصفتها مطور من الناحية التقنية؛ فتطبيق وموقع «طلبات» يعتبر واحدًا من أوّل تطبيقات الطعام والتوصيل في المنطقة الذي يُشغّل تطبيقه على مجموعة الأجهزة الفائقة لدى هواوي التي تم إطلاقها حديثًا.

ويسمح ذلك لتطبيقنا بالتوصيل بسلاسة مع ساعة هواوي الذكية HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro، مما يقدم للمستخدمين تجربة أكثر ملاءمة وسلاسة. بالإضافة إلى أنه عند الطلب من تطبيق «طلبات»، فإن الساعة الذكية تتحول إلى مساعد ذكي، مما يسمح لعملائنا بتتبع حالة طلباتهم والحصول على إشعارات مباشرة من معصمهم.

ما الذي تتوقعه من الشراكة مع متجر تطبيقات هواوي «AppGallery» من الناحية التجارية؟

جميع شراكاتنا المؤسسية التي باشرنا بها لها هدف واحد، وهو تحسين تجربة نظامنا المتكامل وخدمة عملائنا، وشركائنا من أصحاب المطاعم والمتاجر، والسائقين، والموظّفين والمجتمع بأسره على نحوٍ أفضل. في هذه الحالة، تساعدنا فرصة التواجد الرئيسي على أجهزة هواوي على إنشاء تجربة سلسة لكل من عملائهم وعملائنا.

بطبيعة الحال، فإن هذه الشراكة ستسمح بتحسين الوعي والتعريف بالعلامة التجارية ونحن نتطلع إلى مواصلة التعاون معًا، والمضي قدمًا.



هل لديكم أي مشاريع مشتركة أخرى تخططون لها في المستقبل؟

كانت تجربتنا في العمل عن كثب مع شركة هواوي حتى الآن رائعة، ومن ثم لدينا العديد من المشاريع القادمة في طور الإعداد.

يتمثل أحد نقاط تركيزنا الرئيسية هنا في مؤسسة «طلبات» في أن يصبح التطبيق الأكثر شعبية وتنزيلًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - أن يكون رفيقًا حقيقيًّا لعملائنا في حياتهم، ونعتقد أن بإمكان شركة هواوي الاستمرار في تقديم مساهمة كبيرة في ذلك. نحن متحمسون للغاية لمواصلة العمل مع شركة هواوي لدمج المزيد من التقنيات المبتكرة.

وسوف يشمل ذلك إتاحة تطبيق «طلبات» على منصات Petal Search و Petal Maps من هواوي، بالإضافة إلى مجموعة أجهزة هواوي الفائقة مثل تلفزيون الجيل التالي HUAWEI Vision S والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro الجديد الذي سيتم إطلاقه قريبًا في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز شراكتنا وعلاقتنا مع فريق هواوي الرائع، والمضي قدمًا للأمام!