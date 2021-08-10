إليك أسوأ شهر لشراء هاتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 07:09 مساءً - إذا كنت ترغب في شراء هاتف آيفون، فيتوجب عليك اختيار الوقت المناسب لكي تضمن الحصول على أحدث إصدارات شركة آبل العملاقة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكشف شركة آبل (Apple) النقاب عن أجهزة آيفون (iPhone) الجديدة في سبتمبر/أيلول القادم، كما تفعل كل عام باستثناء العام الماضي.

ومع وضع ذلك في الاعتبار يجب عليك التفكير قبل إنفاق 700 دولار أو أكثر على شراء آيفون جديد لأنه يوجد احتمال كبير لإطلاق طراز أفضل الشهر المقبل بسعر مماثل.

لا يُتوقع أن يكون آيفون 13 (iPhone 13) ترقية كبيرة آيفون 12 (iPhone 12) وفقًا لبلومبيرغ (Bloomberg). ولكن إذا كنت ستستثمر عدة مئات من الدولارات في ترقية هاتفك، فقد تحصل أيضًا على الأفضل بدلاً من الاستثمار في تكنولوجيا العام الماضي.

سيأتي آيفون 13 بمعالج أحدث، وتصميم محسّن قليلاً مع قطع أقل وضوحًا بالقرب من الجزء العلوي من الشاشة، وقدرات أفضل في تسجيل الفيديو، وفقًا لتقرير بلومبيرغ. مثل عائلة آيفون 12 العام الماضي، حيث أتت في 4 طرز، بما في ذلك الموديلات الأصغر مقاس 5.4 و6.7 بوصات فائقة الحجم.

بعبارة أخرى، لا يبدو أن آيفون 13 سيكون مختلفًا تمامًا عن آيفون 12. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون مخصصًا لأولئك الذين يقومون بتحديث هواتف آيفون الأقدم.

ربما تكون من هؤلاء الذين لا يزالون يحتفظون بهاتف آيفون إكس، ولست مهتما بالحصول على أحدث جهاز آيفون. في هذه الحالة، ربما تقول إن الأمر لا يعنيك وأنك تفضل شراء آيفون 12 وعدم انتظار الأحدث، أليس كذلك؟ الحقيقة هذا اعتقاد خاطئ.

أسوأ فترة لشراء الجديد

السبب الآخر الذي يجعلك تنتظر الطراز الجديد من آيفون حتى لو كنت تبحث عن آيفون 12 فهو العروض التي توفرها آبل على الطرز الأقدم حال إطلاقها الطراز الجديد.

فعادةً ما تقوم آبل بخصومات على الموديلات القديمة بعد إطلاقها لأحدث هواتف آيفون. فبعد إطلاق هاتف آيفون 12 العام الماضي، على سبيل المثال، خفضت آبل سعر آيفون 11 إلى 600 دولار.

كما خفضت سعر آيفون إكس آر (iPhone XR) عام 2019 بعد تقديم آيفون 11، لذلك قد ترغب في الانتظار ومعرفة ما إذا كان بائعو التجزئة التابعون لجهات خارجية يخفضون أسعارهم في محاولة للتخلص من المخزون القديم استعدادا لإطلاق آيفون الجديد.

لذلك ما لم تكن بحاجة ماسة إلى آيفون جديد الوقت الحالي، يجب أن تنتظر إطلاق آيفون القادم من آبل، بصرف النظر عن إمكانية الحصول على صفقة أفضل على الطراز القديم، ستتمكن أيضًا من اتخاذ قرار أكثر استنارة حول ما إذا كان الطراز الأحدث مناسبًا لك.