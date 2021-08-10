تكنولوجيا: شاومي تكشف عن أجهزة Pad 5 وPad 5 Pro بشاشة TrueTone

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي اليوم عن سلسلة أجهزة Pad 5 التي تنطلق بحجم شاشة 11 إنش، وتقنية TrueTone وسعر يبدأ من 310 دولار.

تقدم شاومي الإصدار الرئيسي من أجهزة Pad 5 اللوحية بميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، كما يأتي جهاز Pad 5 Pro باثنان من النماذج حيث يدعم النموذج الأول الإتصال بشبكات Wi-Fi فقط، بينما يأتي النموذج الثاني بميزة الإتصال بشبكات Wi-Fi وأيضاً 5G.

ويدعم جهاز Pad 5 Pro رقاقة معالج Snapdragon 870، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بمعالج Snapdragon 860، كما تتميز الأجهزة بحجم شاشة 11 إنش، بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 10-bit.

كما تدعم الشاشة تقنية Dolby Vision، و HDR10، وسطوع 500 nit، وتقنية TrueTone التي تعمل على ضبط السطوع والألوان وفقاً للإضاءة المحيطة.

ويضم جهاز Pad 5 كاميرة بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً يأتي نموذج Wi-Fi من إصدار Pro باثنان من الكاميرات حيث يأتي المستشعر الرئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر combo بزوايا عرض واسعة ودقة 5 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يضم إصدار Pro 5G كاميرة رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 5 ميجا بيكسل.

وتدعم أجهزة Pad 5 الإتصال بلوحة مفاتيح مغناطيسياً، كما تدعم الأجهزة قلم Xiaomi stylus الذي يتميز بوزن 12.2 جرام، واثنان من الأزرار الجانبية، بمعدل لمس 240 Hz، ويضم بطارية تدعم عمر شحن 8 ساعات، بينما تأتي حافظة لوحة المفاتيح بثلاثة من الإختيارات في الألوان.

ويضم جهاز Pad 5 Pro بطارية بقدرة 8600 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويتميز بوزن 510 جرام، وسماكة 6.86مم.

كما يأتي Pad 5 بقدرة بطارية 8720 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما ينطلق كلا الجهازين بواجهة MIUI، ودعم للتطبيقات المتعددة.

وتدعم شاومي Pad 5 Pro بعدد 4 من المكبرات صوتية بتقنية Dolby Atmos، ويأتي Pad 5 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 310 دولار، بينما يأتي إصدار Pad 5 Pro بسعر 385 دولار، ويأتي إصدار 5G بسعر 540 دولار.

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