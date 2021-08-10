شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى Apple CarPlay؟ وكيف تحول سيارتك إلى أيفون متحرك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر APPLE CarPlay فى عشرات السيارات - وهى طريقة سهلة لترقية نظام المعلومات والترفيه لديك، وفيما يلى نشرح كل ما تحتاج لمعرفته حول نظام آبل العبقري، ونكشف عما إذا كان مفيدًا بالفعل.

ما هو Apple CarPlay؟

CarPlay هو نظام يتيح لك استخدام تقنية أيفون والتحكم فيها داخل سيارتك، فعلى سبيل المثال، يمكن لشاشة المعلومات والترفيه تحميل CarPlay، مما يتيح لك الوصول إلى الكثير من وظائف أيفون، وقد تكون هذه جهات الاتصال والمكالمات، أو مجموعة Apple Music الخاصة بك، أو خرائط جوجل.

وبالطبع، الوصول إلى Siri - مساعد Apple الرقمى الذى يتحكم فيه الصوت أيضًا، لكن المهم هو أنك بحاجة إلى أيفون الخاص بك فى مكان قريب حتى يعمل، إذ تسمح بعض الطرز بالاتصالات اللاسلكية، بينما يتطلب البعض الآخر توصيل جهاز أيفون الخاص بك عبر USB.

والأمر متروك تمامًا للشركة المصنعة، لذا تحقق من توصيلات CarPlay التى يقدمها الطراز الذى تريده قبل إجراء عملية الشراء، فيما تحتوى العديد من السيارات الآن على دعم Apple CarPlay المدمج، ولكن إذا كنت تستخدم سيارة قديمة - أو طرازًا غير مدعوم - فيمكنك شراء بديل ما بعد البيع لتناسب CarPlay.

ويتطلب CarPlay أيضًا أن يكون لديك أيفون 5 أو أحدث، يعمل بنظام iOS 7.1 أو أحدث، وسيكون هذا جيدًا بالنسبة للغالبية العظمى من الأشخاص - وإذا لم تكن أنت، فربما حان الوقت للترقية، أما إذا كنت تستخدم هاتف Android، فستحتاج إلى البحث عن سيارات تعمل بنظام Android Auto بدلاً من ذلك.

هل Apple CarPlay جيد؟

تم استخدام Apple CarPlay فى مجموعة من السيارات والجميل فى الأمر أن النظام هو نفسه إلى حد كبير، بغض النظر عن سعر سيارتك، وقد تختلف جودة الشاشة: فقد بدت رائعة على الشاشة الهائلة، ولكن فى معظم النواحي، تقوم بنفس الوظيفة.

وما هو رائع هو أنه سهل الاستخدام للغاية، لأن النظام يشبه إلى حد كبير أيفون أو iPad، وتظهر تطبيقاتك المفضلة على الفور جنبًا إلى جنب مع جهات الاتصال وقوائم تشغيل الموسيقى المفضلة لديك ومسارات التنقل المحفوظة (مثل "المنزل" أو "العمل").

وهذا يعنى أنه يمكنك وضع قدمك فى أى سيارة مدعومة من CarPlay ومعرفة كيفية استخدام نظام المعلومات والترفيه، لهذا السبب، فهو أحد أفضل الأشياء فى السيارات الحديثة، ونظرًا لأنه يعتمد على أيفون، يمكنك التنقل بين السيارات (أو توصيل هواتف مختلفة بسيارتك) بسهولة بالغة.

وإذا كنت تحب جهاز أيفون - ويمكنك استخدامه بشكل مريح، فسوف تحصل على ما يرام مع CarPlay.