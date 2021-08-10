تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن هاتف Mi Mix 4 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي رسمياً اليوم عن هاتف Mix 4 بتقنية الكاميرة أسفل الشاشة ومعالج Snapdragon 888 Plus، ويبدأ من سعر 770 دولار.

كشفت شاومي النقاب عن هاتف Xiaomi Mix 4، الذي يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش، مع كاميرة سيلفي أسفل الشاشة بدقة 20 ميجا بيكسل وحجم بيكسل 1.6 µm، بتقنية دمج 4 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر.

ولقد طورت شاومي تقنية الكاميرة أسفل الشاشة في هاتف Mix 4 بإستخدام فئة جديدة كلياً من لوحات الشاشة المرنة، والتي تتميز بتصميم يدعم أعلى نفاذية من الإضاءة لمستشعر الكاميرة.

كما إستخدمت شاومي بيكسل micro-diamond والذي يقترن مع خوارزمية للحد من إنكسار الإضاءة بعيداً عن المستشعر.

أيضاً يتميز الجزء الخاص بالكاميرة في شاشة الهاتف بسطوع 400 بيكسل لكل إنش، لذا سيدعم عرض بأعلى كفاءة.

أيضاً يدعم الشاشة طبقة زجاجية من Gorilla Glass Victus، وتأتي الشاشة بمعدل تحديث 120Hz، وجودة عرض FHD Plus.

ومن المقرر أن يتوفر Xiaomi Mix 4 بألوان الأبيض، والأسود، والرمادي، كما يأتي الهاتف بمكبرات صوتية تم ضبطها بمعايير Harman/Kardon.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي الهاتف بمستشعر ISOCELL HMX رئيسي من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل وبحجم 1/1.33، والذي يدعم OIS.

ويأتي مستشعر periscope بدقة 50 ميجا بيكسل لدعم تكبير بصري حتى 5 مرات ببعد بؤري 120مم، بينما يأتي المستشعر الثالث في إعدادات الكاميرة الخلفية بدقة 13 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة.

أيضاً يعد هاتف Mix 4 أول الإصدارات المميزة بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888 Plus، كما يأتي بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 512 جيجا بايت.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120W لدعم شحن الهاتف بشكل كامل خلال 21 دقيقة، كما يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي 50W لشحن الهاتف بشكل كامل خلال 45 دقيقة.

أيضاً من بين المميزات التي تقدم من شاومي في هذا الإصدار في دعم النطاق الترددي العريض جداً UWB، والذي سيقدم مميزات في الهاتف مثل التحكم في الأجهزة الذكية وتحديد المواقع بدقة.

ويأتي النموذج الرئيسي من Mix 4 بسعر 770 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 970 دولار، ومن المقرر أن يبدأ بيع الهاتف في السوق الصيني بدءاً من 16 من أغسطس.

المصدر

اعلان





