تكنولوجيا: هواوي تطور من تجربة المكتب الذكي بإطلاقها لمجموعة "الأجهزة الفائقة" للحجز المسبق

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HUAWEI MateView

HUAWEI MatePad 11

القاهرة - سامية سيد - أجهزة هواوي الفائقة تعيد تعريف تجربة المكتب الذكي بالحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15الجديد وشاشةوجهازاللوحي

التزاماً منها بتوفير مستخدميها بأفضل الأجهزة الذكية، أعلنت اليوم مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن بدء حملة الحجز المسبق لمجموعتها أجهزتها الفائقة الجديدة كليًا، والتي تشمل أجهزة الحاسب المحمول ذو الهيكل المعدني HUAWEI MateBook D15 والذي سيأتي بنسختين بمعالجي TM Intel®️ Core i3 و TM Intel®️ Core i5، وشاشة HUAWEI MateView، والجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11، والتي توفر تجربة متكاملة وسلسلة بفضل إعداد المكتب الذكي.

وستتوفر الأجهزة للحجز المسبق في مصر، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين بدءًا من 9 أغسطس 2021 بسعر يبدأ من 9,999 جنيه للحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 مع هدية حقيبة لابتوب وExternal Hard Disk بسعة 1 تيرابايت، و شاشة HUAWEI MateView بسعر 19,499 جنيه، و الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 بسعر 8,499 جنيه مع هدية لوحة مفاتيح مغناطيسية.

عادة ما يكون التبديل من جهاز إلى آخر عملية غير سلسة، وهو ما حرصت هواوي على معالجته من خلال تصميم تجربة الأجهزة الفائقة الجديدة كليًا، والتي توفر لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون بحيث يمكن أن توفر للمستخدمين تجربة متعددة الأجهزة مريحة وسلسة وآمنة. توفر تجربة المكتب الذكي من هواوي شكلاً من أشكال الاتصال البيني والتكنولوجيا الموزعة للمستخدمين، حيث تجمع هذه التجربة بين الأجهزة المستقلة السابقة في جهاز فائق افتراضي واحد، بإمكانية نقل كل خدمة ووظيفة بسهولة بين الأجهزة من خلال نظام موحد، حيث يكون النشر المرن ممكنًا ويمكن أن يساعد التكامل العميق للأجهزة والبرامج في الاستفادة من القوة والإمكانيات الحقيقية لكل جهاز.

وأعرب بيك بين، نائب رئيس هواوي مصر، عن سعادته بالإطلاق مجموعة "الأجهزة الفائقة"، معلقاً "إن هواوي تبدأ الآن مرحلة جديدة في تاريخها، حيث تقدم الآن تجربة غير مسبوقة من الأجهزة المترابطة والتي تعمل من خلال نظام التشغيل الجديد HarmonyOS. إن مجموعة "الأجهزة الفائقة" الجديدة من هواوي تعكس حرصنا الدائم على توفير سُبل الابتكار وتعزيز أجهزتها بكافة الحلول التكنولوجية المتطورة إيمانًا من الشركة بدورها في صياغة معايير جديدة لسوق الأجهزة الالكترونية بما تمتلكه من خبرات وتقنيات متطورة تساهم في تلبية كافة احتياجات المستهلكين في السوق المصري."

لذا صممت هواوي العديد من الأجهزة لتعمل كجهاز واحد فائق بالإضافة إلى التبديل بسهولة بين الاتصال السلكي واللاسلكي؛ وبين وضع العمل والوضع الشخصي. ويتضمن ذلك جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي الجديد وشاشة HUAWEI MateView والحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 باستخدام لوحة تحكم مركزية، يمكنك على الفور توصيل الأجهزة المتوافقة لاسلكيًا. من الجهاز اللوحي، يمكن استخدام البث اللاسلكي بحيث يمكن للمستخدمين رؤية المحتوى على الشاشة ومن الحاسوب المحمول كذلك، يمكن للمستخدمين استخدام كابل USB-C للاتصال بالشاشة.

هذا ويمكن باستخدام "الماوس" ولوحة المفاتيح المتصلة بشاشة HUAWEI MateView، أن يقوم المستخدمين بالتنقل بسهولة وإدخال المحتوى من جهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي وأيضًا من حاسوب HUAWEI MateBook D15، حيث يوفر هذا المستوى من الراحة مجموعة من المزايا الرئيسية لإعداد المكتب الذكي، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين وضع العمل والوضع الشخصي بكل سهولة. ويتيح الإعداد الآخر للمستخدمين العمل بسهولة بين جهاز HUAWEI MatePad 11 وحاسوب HUAWEI MateBook D15 مع ميزة العرض على عدة شاشات على الجهاز اللوحي، ويمكن للمستخدمين الاستفادة من ثلاثة أوضاع حول كيفية العمل بين الجهازين: المرآة والتوسيع والتعاون.

ويسمح وضع المرآة Mirror Mode بانعكاس شاشة الحاسوب المحمول على الجهاز اللوحي الذي يمكنه عرض نفس المحتوى بالضبط وذلك باستخدام قلم HUAWEI M-Pencil (الجيل الثاني)، حيث سيتمكن المستخدمون من استخدام شاشة الجهاز اللوحي لتوقيع المستندات والتعليق عليها وحتى استخدامها كلوحة لإنشاء الرسوم التوضيحية.

هذا ومع وضع التوسيع Expand Mode، يمكن لجهاز HUAWEI MatePad 11 اللوحي أن يعمل بمثابة شاشة ممتدة لحاسوب HUAWEI MateBook D15 أن تتيح ميزة وجود شاشات مزدوجة للمستخدمين تصفح المستندات جنبًا إلى جنب بسهولة عند إجراء المقارنات.

كما يتيح وضع التعاون Collaborate Mode للمستخدمين امكانية نقل المحتوى بين الأجهزة وبعضها بسهولة من خلال ميزة العرض على عدة شاشات – Multi-Screen collaboration على الجهاز اللوحي، بالإضافة إلى امكانية استخدام ماوس الحاسوب المحمول مباشرةً لسحب وإسقاط الملفات التي تتضمن الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية والمستندات بين الجهازين. بالإضافة إلى ذلك، باستخدام مركز التحكم في الصوت، يمكن للمستخدمين الوصول إلى جميع أغانيهم المفضلة من خلال منصات الموسيقى المختلفة في مكان واحد وكذلك اختيار إخراج الصوت من أي مكبرات صوت أو سماعات رأس متصلة.

حاسوب محمول متعدد الأغراض مصمم للجميع: HUAWEI MateBook D15

ويواصل حاسوب HUAWEI MateBook D15 جلب عناصر التصميم التي أنشأتها سلسلة حواسيب MateBook D التي تستخدم فلسفة تصميم "الشكل النقي – Pure Shape" من هواوي البسيط بجسمه المعدني الرفيع والخفيف. كما يتميز بشاشة عرض كاملة مقاس 15 بوصة مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 87٪. إلى جانب ذلك، حصلت الشاشة أيضًا على شهادة TÜV Rheinland Low Blue Light وشهادات Flicker Free التي تساعد في تقليل إجهاد العين.

تجلب شاشة HUAWEI MateViewتجربة مشاهدة محسّنة

وتضفي شاشة HUAWEI MateView الحياة على الصور ومقاطع الفيديو من خلال شاشته الملونة الحقيقية بقياس 28.2 بوصة ودقة 4K+ - 3850 × 2560 بكسل. كما تأتي الشاشة أيضًا بنسبة عرض إلى ارتفاع أطول تبلغ 3: 2 تتيح للمستخدمين رؤية المزيد بارتفاعها الرأسي المتزايد مع حواف رفيعة للغاية تتيح مشاهدة غامرة.

وسٍّع نطاق الإبداع مع HUAWEI MatePad 11

ويعد جهاز HUAWEI MatePad 11 أول جهاز لوحي من هواوي مزود بشاشة مقاس 10.95 بوصة؛ تأتي الشاشة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10. لا يُترجم هذا إلى عرض أكثر سلاسة فحسب، بل يُترجم أيضًا إلى تحكم باللمس أكثر استجابة إلى جانب إدخال خط اليد بزمن انتقال منخفض. إلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين الآن لُعب الألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.

هذا وستتوفر الأجهزة للحجز المسبق في مصر، وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين بدءًا من 9 أغسطس 2021 بسعر يبدأ من 9,999 جنيه للحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 مع هدية حقيبة لابتوب وExternal Hard Disk بسعة 1 تيرابايت، و شاشة HUAWEI MateView بسعر 19,499 جنيه، و الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 بسعر 8,499 جنيه مع هدية لوحة مفاتيح مغناطيسية.



هواوي تطور من تجربة المكتب الذكي (2)



هواوي تطور من تجربة المكتب الذكي (3)