شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن تشكيلة جديدة من مفاتيح الأمان Titan والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن تحديثات لمجموعة مفاتيحها للأمان Titan وتبسيطها عن طريق إزالة أحد المنتجات وإحضار NFC إلى جميع مفاتيحها، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية .

وتقدم الشركة الآن خيارين: أحدهما يحتوى على موصل USB-A، والآخر به USB-C، وكلاهما مزود بتقنية NFC للاتصال بمعظم الأجهزة المحمولة.

ويكلف مفتاح USB-A نحو 30 دولار، ويكلف مفتاح USB-C نحو 35 دولار عند طرحه للبيع في 10 أغسطس.

ويعتبر مفتاح USB-C المحدث أحد أكبر التغييرات في التشكيلة الجديدة للشركة، الذي أضاف دعم NFC.

ولم يكن خيار USB-C السابق من الشركة، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع Yubico، يدعم المعيار اللاسلكى.

وأصبح الاختيار الآن بين USB-C وUSB-A أمرًا سهلاً، حيث لا توجد ميزات لا يمتلكها الآخر، بحيث يتعلق الأمر بالمنافذ التي يمتلكها جهاز الحاسب.

ووفقًا لوثيقة دعم الشركة، يمكن استخدام مفاتيح أمان Titan لحماية حسابك في جوجل وكذلك مع تطبيقات وخدمات الجهات الخارجية التي تدعم معايير FIDO، مثل 1Password.

ويمكن لمفاتيح الأمان ومفاتيح الأمان الأخرى من شركات مثل Yubico أن تكون بمثابة عوامل ثانية لتأمين حسابك حتى إذا حصل المهاجم على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

كما أنهم يقاومون التصيد الاحتيالي لأنهم لن يقوموا بمصادقة تسجيل الدخول إلى موقع ويب مزيف يحاول سرقة بياناتك.

وتعمل مفاتيح Titan أيضًا مع برنامج الحماية المتقدمة من جوجل، الذي تم تصميمه لتوفير أمان إضافي للأشخاص الذين قد تكون حساباتهم مستهدفة.

جوجل تحدث مجموعة مفاتيحها للأمان Titan

يشتمل مفتاح أمان USB-A الحالي من الشركة على NFC ويباع بسعر 25 دولار. ويتم بيع مفتاح USB-A plus NFC الذى تدرجه الشركة في تدوينتها مقابل 30 دولار. ولكن يأتى مع محول USB-C.

ولا يشتمل مفتاح USB-A المدرج حاليًا في المتجر على محول USB-C، ما لم يتم شراؤه كجزء من حزمة، وذلك وفقًا لصفحة مواصفات الشركة.

ولن يتم بيع مفتاح NFC / Bluetooth / USB من الشركة، الذي تم إتاحته للجمهور فى 2018، كجزء من التشكيلة المحدثة.

وتشير التدوينة إلى أن الشركة تتوقف عن بيع نموذج البلوتوث حتى تستطيع التركيز على إمكانية NFC الأسهل والأكثر توفرًا على نطاق واسع.

بينما يبدو أن مجموعة مفاتيح أمان Titan المحدثة تفتقر إلى خيار البلوتوث، ولكن من الجيد حصول مفتاح USB-C على NFC.

وصرحت الشركة أن مفتاح Bluetooth / NFC / USB يظل يعمل عبر البلوتوث وNFC على معظم الأجهزة المحمولة الحديثة.