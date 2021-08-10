شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تستحوذ على شركة ناشئة لانترنت الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت شركة SpaceNews أن شركة سبيس إكس قد استحوذت على Swarm Technologies ، وهي شركة ناشئة تشتهر بالأقمار الصناعية الصغيرة التي تدعم خدمات إنترنت الأشياء، وتم إطلاق شبكة الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة الخاصة بـ Swarm في فبراير من هذا العام، ولكن كان لديها بالفعل تمويل كافٍ للانتهاء من طرح مجموعة من 150 قمراً صناعياً. إنها شركة صغيرة تضم حوالي 30 موظفًا.

وليس من الواضح ما إذا كانت سبيس إكس ستغير استراتيجيتها نتيجة للصفقة أو كيف ستغيرها، على الرغم من أن ملف لجنة الاتصالات الفيدرالية أشار إلى أن شركة Elon Musk ستستفيد بشكل أساسي من "الملكية الفكرية والخبرة" لـ Swarm، بمعنى آخر، قد يكون هذا اكتسابًا وليس توسيعًا لاستراتيجية سبيس إكس، وفقا لموقع Engadget.

وتعمل شركة سبيس إكس على نشر كوكبة عملاقة من أقمار ستارلينك الصغيرة للإنترنت، كما بدأت الشركة مؤخرًا في إطلاق مهمات مشاركة الرحلات المليئة بالمكعبات والحمولات الصغيرة الأخرى، سوف يعمل Swarm على الأقل كعميل لمهمات rideshare، قد يساعد أيضًا SpaceX على تحسين أو توسيع جهود smallsat ، بغض النظر عن الدور الذي يلعبه إنترنت الأشياء.