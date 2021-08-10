شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جاك دورسى: بتكوين ستوحد العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعم جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر و Square ، وهو أحد المعجبين البارزين بعملة بتكوين، أن العملة المشفرة ستوحد العالم، وتم حظر تعديل لحزمة البنية التحتية لمجلس الشيوخ كان من شأنه أن يوسع مشاركة الحكومة في العملة المشفرة.

وبعد ذلك بوقت قصير، غرد دورسي أن Bitcoin ستوحد دولة منقسمة بشدة، (وفي النهاية: العالم) " حسبما نقل موقع The verege.

لم يحدد دورسي أي دولة ولكن نظرًا لأنه كان يغرد كثيرًا حول التعديل منذ أن فشل، فمن المحتمل أنه يتحدث عن الولايات المتحدة.

هذه ليست المرة الأولى التي يروج فيها دورسي لعملة البيتكوين كحل غامض لمشاكل كبيرة، في مؤتمر Bitcoin فى يوليو، قال: "آمل أن تخلق Bitcoin السلام العالمي".

لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تساعد Bitcoin ، وهي عملة مشفرة تقدر قيمتها بأكثر من 46000 دولار لعملة واحدة ويتم تعدينها بتكلفة كبيرة على البيئة، في حل بعض المشكلات الأساسية في العالم.