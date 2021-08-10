“مسبار الشمس” يمر بنجاح قرب كوكب الزهرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد طول انظار، مرّ مسبار الفضاء “سولار أوربيتر” الملقب بمسبار الشمس بنجاح بالقرب من كوكب الزهرة.

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس/آب، أن مسبار الفضاء “سولار أوربيتر” الملقب بمسبار الشمس، مر بنجاح بالقرب من كوكب الزهرة.

وقالت الوكالة الأوروبية في بيان رسمي إن المسبار مر بنجاح بالقرب من كوكب الزهرة أثناء مناورة أجراها ضمن خطة رحلاته، حيث اقترب المسبار من الكوكب بمسافة 8 آلاف كيلومتر تقريبا.

يذكر أن هذا المسبار تم تطويره من قبل الوكالة الأوروبية للفضاء، ووكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وتم تصميمه بالأساس لدراسة الشمس.

وتم تجهيز المسبار بدرع قادر على تحمل درجات حرارة تصل إلى 600 درجة مئوية، ونفذ المسبار مناورة دوران ناجحة أيضا حول كوكب الزهرة، أيضا في 27 كانون الأول الماضي.

وأضاف البيان: “أجهزة التصوير الحرارية الموجودة على متن هذا المسبار ستساعدنا على رصد الجانب المظلم من كوكب الزهرة، فضلا عن الكاميرات الموجودة على مركبة بيبي كولومبو وهي مهمة مشتركة بين وكالة الفضاء الأوروبية ومنظمة بحوث الفضاء اليابانية، والتي ستمر بالقرب من هذا الكوكب قريبا ستلتقط صورا سيتم إرسالها إلى الأرض لمعاينتها، هذه الصور والبيانات التي ستلتقط من المسبار والمركبة ستؤمن لنا فرصة فريدة لمعاينة بيئة الزهرة من عدة نقاط مختلفة”.

وبحسب وكالة الفضاء الأوروبية فإن مسبار الفضاء “سولار أوربيتر”، من المفترض أن يمر بالقرب من كوكب الزهرة مرة أخرى في الفترة ما بين 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يفترض أن يقترب منه لمسافة 200 كيلومتر تقريبا.