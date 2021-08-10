تكنولوجيا: vivo تقدم iQOO 8 Pro هاتف قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة vivo إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على دعم هاتفها المرتقب iQOO 8 Pro بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل.

تنطلق سلسلة iQOO 8 رسمياً في حدث يعقد في 17 من أغسطس، ولقد كشفت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن هاتف iQOO 8 Pro برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، كما يضم الهاتف شاشة سامسونج E5 OLED مع LTPO لدعم التحكم في معدل تحديث الإطارات من 1-120Hz.

كما إستعرضت أحدث الإعلانات التشويقية تفاصيل مواصفات الكاميرة في iQOO 8 Pro، مع نماذج لصور إلتقطتها عدسات الكاميرة في الهاتف.

ومن المقرر أن يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث لدعم التكبير ببعد بؤري 60مم أو بتكبير 2 مرة ونصف.

من جانب أخر يأتي هاتف Pro بإعدادات تثبيت VIS الخماسية المحاور، والتي تدعم تغطية الكثير من الحركات المتوقعة.

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