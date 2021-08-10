تكنولوجيا: تفاصيل رسمية لمواصفات هاتف Honor X20 5G كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كُشِف اليوم عن قائمة بمواصفات هاتف Honor X20 5G الرسمية كاملة قبل الإعلان الرسمي المرتقب خلال أيام.

يأتي هاتف Honor X20 5G قريباً بشاشة LCD بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Dimensity 900، كما يأتي بذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف زيادة السعة التخزينية عبر microSD.

ويضم الهاتف كاميرة خلفية بتصميم دائري مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.9 وتدعم الكاميرة EIS، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro.

كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4300 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أيضاً يأتي Honor X20 5G بواجهة Magic UI 4.2 ونظام تشغيل Android 11.

ومن المقرر أن يتوفر بألوان الأسود، الفضي وأيضاً اللون الأزرق، على أن يتم الكشف عن موعد توفر الهاتف في الأسواق ومستوى التسعير في الحدث الرسمي.

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