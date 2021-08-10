الذكاء الاصطناعي يقلق العلماء.. صياغة محتوى الرسائل أفضل من البشر

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:17 مساءً - منذ 18 دقيقة

رغم تسهيله لحياة الأشخاص، يشكل الذكاء الاصطناعي المستخدم في معالجة اللغات الطبيعية قلق الباحثين من استخدامها في صياغة محتوى رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية بجودة مرتفعة.

وأثار ذلك القلق من اعتماد المحتالين مستقبلاً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخدمات المتاحة بأسعار منخفضة والتي قد تساعدهم على صياغة الرسائل الاحتيالية. وتحديداً رسائل التصيّد”Publishihng”.

هجمات الاحتيال

وخلال فعاليات مؤتمر Black Hat and Defcon في مدينة لاس فيغاس. عرض فريق تابع إلى الوكالة الحكومية للتكنولوجيا في سنغافورة نتائج تجربة قد تم تنفيذها.

وقد اعتمدت التجربة على إرسال رسائل تصيّد عبر البريد الإلكتروني. وهو نوع من أشهر أنواع هجمات الاختراق. كما أن الهدف الرئيسي من هذه الرسائل هو دفع المستلم للضغط على الرابط الضار الموجود فيها، وفق ما نقل موقع “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وتم إرسال تلك الرسائل إلى 200 شخص لا يعلمون بالتجربة. وجزء من هذه الرسائل كانت مكتوبة بشكل بشري، أي من خلال أعضاء الفريق. والجزء الآخر كان مكتوب من طرف الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، الروابط الموجودة في هذه الرسائل ليست بروابط ضارة بالطبع، إلا أنها كانت تبلغ الفريق بعدد مرات الضغط عليها.

كما يمكنك أن تتوقع، نجحت الرسائل المكتوبة من طرف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق عدد أكبر من مرات الضغط على الرابط المخادع مقارنةً بالرسائل التي كتبها البشر، أكبر بنسبة كبيرة.

من جانبه، صرّح الفريق بأن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي قادر على تقديم مستوى مرتفع هو أمر يكلف ملايين الدولارات، وهو أمر يناسب الشركات الضخمة أو الحكومات، وليس الأفراد.