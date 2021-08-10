تكنولوجيا: سامسونج تعلن رسمياً عن رقاقة Exynos W920 التي تدعم Galaxy Watch4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري اليوم عن رقاقة معالج Exynos W920 المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر والتي تدعم سلسلة Galaxy Watch4 القادمة.

كشفت سامسونج اليوم عن رقاقة Exynos W920 التي ترتكز على معمارية EUV ودقة تصنيع 5 نانومتر، والتي تتضمن اثنان من أنوية ARM Cortex-A55، وكرت شاشة ARM Mali-G68.

وتأتي الرقاقة بمعالج Cortex M55 المساعد الذي يستهدف دعم تقنية Always-On في الشاشة، كما تتضمن الرقاقة شريحة مودم 4G LTE Cat.4 لدعم إتصال الساعات الذكية بشبكات المحمول.

أيضاً تتميز الرقاقة بدعم النظام العالمي للملاحة GNSS، كما تدعم تتبع أنشطة اللياقة البدنية، وتؤكد سامسونج على أن الرقاقة ستدعم المنصة الجديدة التي طورت بالشراكة مع جوجل لواجهة ساعات سامسونج الذكية والتي يكشف عنها للمرة الأولى في سلسلة Galaxy Watch4 المرتقبة حيث تجمع بين واجهة One UI ونظام تشغيل Wear OS من جوجل.

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