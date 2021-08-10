تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 18 من أغسطس للإعلان الرسمي عن Realme Book

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Realme إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على خططها للإعلان الرسمي عن Realme Book في حدث يعقد في 18 من أغسطس، كما كشف الإعلان التشويقي عن ملامح تصميم الحهاز الذي يحاكي تصميم MacBook Air.

تستعد شركة Realme للمنافسة في أجهزة الحاسب المحمول بجهازها المرتقب Realme Book، ولقد شغل الجهاز بالفعل مجموعة من التسريبات منذ شهر يونيو الماضي، واليوم تكشف Realme عن موعد للإعلان عن كافة التفاصيل حول هذا الإصدار.

وتؤكد التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن إصدار Realme الأول من أجهزة الحاسب يتبنى تصميم جهاز ابل MacBook Air، كما أكدت التسريبات على أن الجهاز يأتي بشاشة مميزة بجودة عرض 2K.

أيضاً يدعم الجهاز الجيل 11 من معالجات إنتل، على أن يضم معالج Core i5، كما يتميز بأبعاد 3:2، وينطلق الجهاز بعدد من الإختيارات في الألوان، على أن يكون اللون الأزرق من بين الألوان المتاحة.

من جانب أخر يضم Realme Book مستشعر للبصمة مدمج في الزر الرئيسي للجهاز، كما يتميز الجهاز بتصميم نحيف، ويأتي بمنفذ USB C للشحن وفقاً للإعلانات التشويقية التي نشرت حتى الآن.

جهاز Realme Book يأتي أيضاً بلوحة مفاتيح بإضاءة خلفية، ومن المتوقع أن يقدم للسوق الهندي بعنوان Realme Book Slim.

المصدر

اعلان





