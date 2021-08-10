شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البتكوين والعملات المشفرة تسجل نزوحا للتدفقات لخامس أسبوع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات الرقمية ، أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة شهدت نزوحا للتدفقات لخامس أسبوع على التوالي مع استمرار الحذر بين المستثمرين وسط تدقيق تنظيمي عالمي متزايد حسبما نقلت CNBC.

وبلغ إجمالي التدفقات النازحة من بتكوين، العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم، 33 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في السادس من أغسطس مقارنة مع 19.7 مليون دولار في الأسبوع السابق.

لكن منذ بداية العام فإن التدفقات إلى بتكوين ما زالت قوية عند 4.2 مليار دولار.

وسجلت بتكوين اليوم أعلى مستوى في 11 أسبوعا فوق 46 ألف دولار.

ومنذ منتصف يوليو قفزت 46 % مقابل الدولار.