شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Rocket League تقدم تغييرات في البطولات وسيارة جديدة تحمل طابع رعاة البقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق الموسم الرابع من Rocket League، مع إدخال بعض التغييرات الكبيرة على الدورات ، وإعدادا لإيقاف تشغيل الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، وسيارة جديدة مستوحاة من رعاة البقر.

ووفقا لموقع " THE VEREGE " تتضمن التغييرات التى تم إجراؤها على الدورات ، والتى كشف عنها المطور Psyonix لأول مرة منذ أيام ، وضع 2v2 جديد ، مما يمنحك خيارًا للتعاون مع صديق واحد فقط في اللعب التنافسي، ويضيف Psyonix أيضًا العديد من البطولات ، وسيكون هناك "ما بين 8 و 13" بطولة أخرى فى كل منطقة ، كما قال Psyonix، بالإضافة إلى وضع 2v2 الجديد ووضع 3v3 الحالى، وسيستضيف الاستوديو دورات الوضع الإضافى التى ستنقل بين أوضاع مثل Rumble (الذي يحتوي على وحدات طاقة عشوائية) ، و Hoops (وضع يشبه كرة السلة) ، و Snow Day (Rocket League's تأخذ الهوكي).

كما سيضيف الموسم الرابع أيضًا إعدادًا جديدًا يسمح للاعبين بإيقاف تشغيل الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر في اللعبة ، مما قد يساعد جهات البث في تجنب تلقي إشعارات الإزالة وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، إذا قمت بالتبديل على هذا الإعداد ، فسيتم "كتم الصوت المحمي بحقوق الطبع والنشر أو استبداله بموسيقى مجانية الاستخدام" ، كما يقول Psyonix.

وستتوفر سيارة Outlaw التى تحمل طابع رعاة البقر كجزء من الموسم الرابع من Rocket Pass ، وهي لعبة تأخذ أسلوب معركة Fortnite.