تكنولوجيا: ASUS تستعد للإعلان عن هاتف الألعاب ROG Phone 5S قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف إعلان تشويقي نشر اليوم عن المواصفات الرئيسية لهاتف الألعاب المرتقب ASUS ROG Phone 5S.

ينطلق خلال الفترة القادمة إصدار جديد من هواتف ASUS المخصصة للألعاب، حيث تقدم قريباً هاتف ROG Phone 5S، ولقد جاءت تفاصيل جديدة عبر صفحة “Mukul Sharma” على تويتر لتوضح المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

كانت شركة ASUS قد أعلنت عن هاتف ROG Phone 5 المخصص للألعاب في بداية هذا العام، ومن جديد تستعد الشركة للكشف عن التحديث الجديد بعنوان ROG Phone 5S قريباً.

ولقد أكدت التسريبات التي جاءت اليوم على أن هذا الإصدار يأتي بشاشة OLED بمعدل تحديث 144Hz، كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 888 Plus.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 6000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً تقدم إصدار أعلى بذاكرة عشوائية 18 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أشارت إلى أن شركة ASUS تستعد لعقد حدث في 16 من أغسطس الجاري للإعلان الرسمي عن ROG Phone 5S.

المصدر

اعلان





