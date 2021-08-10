شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تؤدي أزمة المناخ إلى زيادة حدة الطقس وتهديد البشرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كو باريت، نائب رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ: "لقد عرفنا منذ عقود أن العالم آخذ فى الاحترار، لكن هذا التقرير يخبرنا بأن التغيرات الأخيرة فى المناخ واسعة الانتشار وسريعة ومكثفة وغير مسبوقة منذ آلاف السنين، لا جدال فى أن الأنشطة البشرية هي التى تسبب تغير المناخ."

وتعتبر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ سلطة رائدة فى علم المناخ، وتضم تقريرها الجديد أكثر من 230 مؤلفًا من 66 دولة حول العالم، وتعد نتائج اليوم تحديثًا لتقرير مشابه فى عام 2013، وهي تتضمن مجموعة الأبحاث التى تم نشرها في المجلات العلمية منذ ذلك الحين.

ولقد أصبح الباحثون أفضل كثيرًا فى الحكم على مدى تأثير تغير المناخ على أحداث الطقس الفردية منذ عام 2013، مما يحدث فرقًا كبيرًا هذه المرة، وعلى سبيل المثال فى يوليو، أدت موجة حر حطمت الرقم القياسى فى شمال غرب المحيط الهادئ وجنوب غرب كندا إلى التواء الطرق وقتلت مئات الأشخاص، في أقل من أسبوعين ، تمكن فريق دولي من الباحثين من تحديد أن الحرارة الشديدة كانت "مستحيلة فعليًا" بدون تغير المناخ.

وشهدت كل منطقة فى العالم تقريبًا خارج المناطق القطبية ارتفاعًا طفيفًا في أحداث الحرارة الشديدة منذ الخمسينيات ، وفقًا لتقرير IPCC الجديد. في جميع أنحاء العالم ، تحدث موجات الحر الشديدة الآن خمس مرات أكثر مما كانت عليه بين عامي 1850 و 1900 (يُشار إلى خط الأساس غالبًا باسم فترة ما قبل الصناعة) ، وفقًا للتقرير. تؤدي الحرارة أيضًا إلى تفاقم الجفاف في بعض مناطق العالم. حالات الجفاف التي حدثت في السابق مرة واحدة فقط كل عقد أصبحت الآن أكثر تواترًا بنسبة 70 في المائة مما كانت عليه في حقبة ما قبل الصناعة.

ومع ذلك فإن عواقب أزمة المناخ متنوعة وبعيدة المدى. العواصف والفيضانات الشديدة هي مشكلة متنامية أخرى. ما كان يحدث في السابق من أمطار غزيرة مرة واحدة في كل عقد من الزمان أصبح أكثر تواترًا بنسبة 30 في المائة اليوم. عندما يتعلق الأمر بالأعاصير المدارية ، فهناك نسبة أكبر من العواصف الكبرى (مرتبة من الفئة 3 أو أعلى) ، مما يعني أن الأعاصير والأعاصير قد ازدادت قوة.