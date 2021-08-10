شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. طريقة منع طفلك من الشراء داخل Apple Store؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى كثير من الأحيان يتمكن الأطفال من استخدام هواتف والديهم، ثم يقومون بعد ذلك بإجراء عمليات شراء للتطبيقات، ليكلفوا الآباء مبالغ مالية كبيرة، ولذلك من المهم أن ينتبه الآباء إلى ذلك، لكن تجنب مثل هذا الأمر، يمكن استخدام العديد من المميزات التى تتيحها أبل، وذلك لمنع عمليات الشراء غير المعتمدة أو غير المقصودة من App Store وخدمات أبل الأخرى، وفيما يلى نعرض كيفية القيام بذلك كما يلى:

- انتقل إلى "الإعدادات"، ثم انتقل إلى "مدة استخدام الجهاز"، ثم اضغط على "تشغيل مدة استخدام الجهاز".

- اضغط على "متابعة"، ثم اختر "هذا الـجهاز لي" أو "هذا الـجهاز لطفلي".

وإذا كنت تقوم بإعداد "مدة استخدام الجهاز" على جهاز طفلك، فاتبع المطالبات حتى تحصل على "كلمة سر ولى الأمر"، ثم قم بإدخال رمز الدخول.

- انقر على "قيود المحتوى والخصوصية"، أدخل رمز الدخول، إذا تمت مطالبتك بذلك، ثم قم بتشغيل "المحتوى والخصوصية."

- اضغط على "الشراء من iTunes Store و App Store".

- انقر على "مشتريات داخل التطبيق" واضبطه على "عدم السماح".