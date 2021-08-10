شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أفضل توزيعات لينكس الخفيفة المزودة بمجموعة من التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلئ عالم توزيعات لينكس بالكثير من النسخ المختلفة التى تقدم مميزات واستخدامات مختلفة، لذلك يختار كل شخص التوزيعة التى تناسب استخدامه، وفقًا لموقع "the verege".

وتأتي توزيعات لينكس الخفيفة لتساعد من يمتلك أجهزة قديمة أو ذات مواصفات ضعيفة غير قادرة على تشغيل التوزيعات الأكثر وزنًا أو أنظمة التشغيل الأخرى.

وتعتبر هذه التوزيعة النسخة الرسمية الأخف من Ubuntu أحد أشهر توزيعات لينكس الموجهة للمستخدمين المعتادين.

كما تستخدم هذه التوزيعة واجهة نوافذ أخف قليلًا من تلك المستخدمة مع Ubnutu، وقد تغير هدف مطوري التوزيعة مما جعلهم يبتعدون عن دعم الحواسيب القديمة، حيث يهدف المطورون لتقديم تجربة مستقرة وثابتة بشكل أساسى، ولذلك أوقفت التوزيعة دعم الحواسيب التى تستخدم معالجات 32 بت.

وتأتى التوزيعة مزودة بمجموعة من التطبيقات المثبتة مسبقا عليها، وتستطيع استبدال هذه التطبيقات أو إزالتها إن كنت ترغب في ذلك.

كما تمتاز هذه التوزيعة بدعمها للحواسيب القديمة من ناحية متطلبات التشغيل وقدرات هذه الحواسيب على تشغيلها.

وهي تعتمد على تصميم يشبه تصميمات ويندوز القديمة حتى تكون أسهل على المستخدمين الجدد الغير معتادين على نظام لينكس.

كما تحتاج حتى تتمكن من تشغيل هذه التوزيعة لمعالج مركزي يصل لتردد 1.5 جيجاهرتز مع ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت ومساحة 20 جيجابايت في قرص التخزين.

وتمتاز هذه التوزيعة بحجمها الصغير حيث يبلغ حجمها حوالي 300 ميجابايت تقريبا، مما يجعلها أحد أصغر توزيعات لينكس.

وتعتمد التوزيعة على خليط بين نواتين JWM و ROX Desktop لتصل إلى شكلها النهائي الخفيف والمناسب للاستخدام.

كما تأتى التوزيعة بدون أى تطبيقات مثبتة مسبقًا، لذلك هي مناسبة لمحبي اختيار التطبيقات بأنفسهم، كما تستطيع الاختيار من بين أكثر من نسخة من التوزيعة.

وذلك لأن التوزيعة تأتى فى نسخ تعتمد على توزيعة Ubnutu إذا كنت ترغب في تطبيقات Debian أو Raspbian أو Slackware.

تم تصميم هذه التوزيعة لتعمل على جميع المعالجات القديمة حتى تلك التي تستخدم أنوية 32 بت فقط دون 64 بت.

لذلك يمكن أن تعمل على الأجهزة المزودة بمعالجات Pentium من الجيل الثاني والثالث وذاكرة عشوائية 256 جيجابايت ومساحة 4 جيجابايت لقرص التخزين.

وهذا ما يجعلها مناسبة لمن يمتلك جهازًا قديمًا يرغب في استخدامه أو إعادة الحياة إليه مجددًا، وتعتبر أحد أفضل توزيعات لينكس في هذا المجال.