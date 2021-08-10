شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Valve تعمل مع AMD لجعل Steam Deck Windows 11 جاهزًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف شركة Valve إلى جعل جهاز الألعاب المحمولة باليد Steam Deck جاهزًا لنظام التشغيل Windows 11 بينما عرفنا منذ أسابيع أن Steam Deck يمكنه تشغيل Windows ، لم يكن واضحا إلى أى مدى سيتم دعم هذا بواسطة Valve ، أو ما إذا كان خيارا لـ سيتم تمكين وحدات النظام الأساسي الموثوقة (TPM) للحصول على Windows 11 على منصة Steamالآن وفقا لموقع " the verege " .

وأكدت Valve أنها تركز بشدة على دعم Windows يقول Greg Coomer ، مصمم Valve Steam Deck ، فى مقابلة مع PC Gamer: "هناك عمل يبحث في TPM الآن". "لقد ركزنا كثيرًا على نظام التشغيل Windows 10 ، حتى الآن ، لدرجة أننا لم نتعمق فيه كثيرًا. نتوقع أن نتمكن من تلبية ذلك".

وتعمل Valve مع AMD للتأكد من أن TPM مدعومة على مستوى BIOS ، وأن Steam Deck جاهز لـ Windows 11. "لذلك لا يوجد ما يشير إلينا حتى الآن أنه ستكون هناك أية مشكلات في Windows 11" ، يوضح كومر.

ويبدو هذا مشجعًا للقدرة على تثبيت Windows 11 على Steam Deck بمجرد إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، بينما سيتم شحن الجهاز المحمول مع SteamOS ، وهو إصدار مخصص من Linux ، فإن Valve سيدعم عمليات تثبيت Windows.

فلماذا تريد Windows على Steam Deck؟ لا يزال Valve يعمل على الحصول على ألعاب مع مكافحة الغش لتنفد من الصندوق على هذا الجهاز المحمول باليد ، وليس مضمونًا أن تعمل عناوين مثل Apex Legends و Destiny 2 و PUBG و Fortnite و Gears 5 بدون Windows. يقول Valve: "نحن نعمل مع BattlEye و Easy Anti-Cheat للحصول على دعم لـ Proton قبل الإطلاق".

يستخدم Steam Deck برنامج Valve's Proton لتشغيل الكثير من ألعاب Windows غير المدعومة رسميًا على الجهاز ، لكن مكافحة الغش كانت أكبر مشكلة لبروتون في السنوات الأخيرة. يتجنب دعم Windows مشكلات التوافق الواضحة هنا ، ولكنه سيجلب معها واجهة غير مخصصة لشاشة مقاس 7 بوصات ، والكثير من الأشياء غير المعروفة حتى نرى مدى جودة عمل نظام التشغيل على Steam Deck.