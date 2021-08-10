شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تمتلك السيارات الكهربائية أدوات للتحكم فى سرعة السيارة "غيارات"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد شعبية السيارات الكهربائية حول العالم، لكن هل هذه السيارات تمتلك "أداة التحكم فى سرعات السيارة" أو ما يعرف بـ " الغيارات" فى السيارات التقليدية، ومن يستطيع قيادتها، وفيما يلي نعرض كل ما تحتاج معرفته عن هذا الامر كما يلي:

هل السيارات الكهربائية بها أداة التحكم فى سرعات السيارة "غيارات"؟

تشترك السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية فى العديد من الأشياء، لكن الشيء الوحيد المختلف هو powertrains، حيث أن السيارات الكهربائية ليس لديها تروس أى ليس لديها تحكم فى السرعات، وهذا لأنهم لا يحتاجون إلى التعشيق- لذا لديهم ترس واحد فقط.

وتقوم السيارات الكهربائية بتوصيل الطاقة على الفور، لذا لا داعي للدوران، فيما تميل إلى أن يكون لديها مفتاح بسيط يحاكى إعدادات علبة التروس، وسيتيح لك هذا المفتاح تحديد "Drive" للتقدم للأمام، و "R" للخلف و "N" للحيادي.

ومع ذلك، تحاول بعض الشركات إنتاج سيارات كهربائية لا تزال تحتوي على علبة تروس بخمس أو ست سرعات - للسائقين الذين اعتادوا على امتلاك دليل، كما قد يحتوي البعض أيضًا على أوضاع إضافية - مثل Eco أو Sport.

هل السيارات الكهربائية مصنفة يدويًا أم أوتوماتيكيًا؟

السيارات الكهربائية لديها ناقل حركة أوتوماتيكي، وليس يدوي، وهذا يجعلها سهلة القيادة، خاصة فى القيادة المتقطعة فى المدينة.

كم من الوقت يستغرق شحن سيارة كهربائية؟

تعتمد المدة التى يستغرقها شحن سيارة كهربائية على حجم البطارية وسرعة نقطة الشحن، وقد يستغرق الأمر من 30 دقيقة إلى 12 ساعة حسب هذه العوامل، وتستغرق السيارة النموذجية المزودة ببطارية 6 كيلو وات فى الساعة ما يقرب من 8 ساعات لشحنها بالكامل مع نقطة شحن تبلغ 7 كيلو وات.

ما هى مدة الشحن؟

يمكن لمعظم السيارات الكهربائية السفر لمسافة 150 ميلاً تقريبًا بشحنة كاملة واحدة، ومع ذلك، يمكن للبعض، مثل Teslas، أن يقطع حوالي 350 ميلًا بشحنة واحدة.