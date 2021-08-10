رغم معارضة المركزي الإسرائيلي.. عين الموساد على البيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 10 أغسطس 2021 01:11 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد نيتها عن توظيف خبير تشفير خلال الأيام المقبلة، رغم الرفض المعلن في وقت سابق من جانب البنك المركزي في إسرائيل.

حيث يتبين من قائمة الوظائف التي تشرها جهاز الموساد، أن وكالة الاستخبارات تبحث عن شخص لديه فهم متعمق لعالم التكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.

ونشرت وكالة الاستخبارات الوطنية الإسرائيلية ، الموساد ، قائمة وظائف لخبير في العملات المشفرة لديه ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة في مجال التكنولوجيا المالية.

ويجب أن يتمتع المرشح “بفهم تكنولوجي متعمق وخبرة في عالم التكنولوجيا المالية ، والتجارة الإلكترونية ، و DEF والعملات الرقمية” ، وفقًا للمتطلبات المحددة.

يشير وصف الدور بإيجاز إلى أنه يتضمن “قيادة ، وبدء ، وتخطيط ، ومرافقة أنشطة تطوير الأنظمة”،وهي مفتوحة بما يكفي لوسائل الإعلام المحلية لتقديم تفسيرها الخاص لما قد يبحث الموساد عن خبير تشفير له.

وقد زعم موقع Ynet الإخباري الإسرائيلي الرئيسي أن الموساد من المحتمل أن يكون مهتمًا باستخدام العملات المشفرة لإجراء مدفوعات مجهولة إلى وكلائه أو لشراء معدات.

تركز جزء كبير من التورط الأخير المتعلق بالعملات المشفرة للدولة الإسرائيلية على Bitcoin (BTC) بتكوين وشعبية العملات المشفرة الأخرى مع الجناح العسكري لحركة حماس.

حيث لجأت السلطة الحاكمة الفعلية لقطاع غزة في فلسطين، في السنوات الأخيرة، مكافحة عزلتها المالية باستخدام العملات المشفرة في حملات جمع التبرعات على وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لمزاعم إسرائيلية.

في الشهر الماضي ، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانز على أمر يأذن لقوات الأمن الإسرائيلية بمصادرة حسابات العملات المشفرة التي يُعتقد أنها مرتبطة بالجناح المسلح لحركة حماس.

جاء ذلك بعد أن ورد أن المنظمة قد سرّعت جهود جمع الأموال المشفرة في أعقاب الدمار الذي لحق بقطاع غزة في شهر مايو. .

وفقًا لتقرير ICD-ICT الذي نُشر العام الماضي ، نجحت المحافظ التي يُزعم أنها مرتبطة بكل من حماس وكتائب الناصر صلاح الدين في جمع ما يقرب من 3370 BTC خلال فترة أربع سنوات.