تكنولوجيا: تسريبات توضح تفاصيل مواصفات Realme Book Slim كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات جهاز Realme Book Slim، كما نشرت الشركة إعلان تشويقي أكدت من خلاله على بعض المواصفات.

تستعد شركة Realme للكشف عن أول إصداراتها من أجهزة الحاسب المميزة بتصميم فائق النحافة، والذي يأتي بعنوان Realme Book Slim.

ويأتي هذا الإصدار بحجم شاشة 14 إنش وجودة عرض 2K أو بدقة 2160 في 1440 بيكسل، وسطوع 300 nit، كما إعتمدت Realme معايير مقاومة تأثير الإضاءة الزرقاء في هذا الإصدار، أيضاً ينطلق الجهاز بعدد 3 من الميكروفونات لتعزيز التجربة الصوتية، مع اثنان من مكبرات Harmon Kardon الصوتية.

كما يضم Realme Book Slim رقاقة معالج Core i5 من إنتل، مع كرت شاشة Xe، ويصل وزن الجهاز إلى 1.3 كجم، كما يأتي بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً يأتي الجهاز بمستشعر للبصمة، ويضم بطارية بقدرة 54Wh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

ولقد شاركت Realme TechLife على تويتر اليوم إعلان تشويقي تؤكد من خلاله على أن الجهاز يأتي بمنفذ USB C للشحن، مع منفذ USB 3.2 من الجيل الأول، واثنان من منافذ USB-C 3.1، كما يضم مدخل 3.5مم للسماعات، وينطلق Realme Book Slim بسعر 741 دولار.

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