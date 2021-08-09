مايكروسوفت تجلب xCloud إلى الحواسيب عبر تطبيق Xbox

دبي - يزن راشد - تجلب شركة مايكروسوفت خدمة الألعاب السحابية xCloud إلى أجهزة الحاسب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز من خلال تطبيق إكس بوكس.

ويمكن لمشتركي برنامج إكس بوكس إنسايدر الوصول إلى تطبيق إكس بوكس محدث جديد مع منصة xCloud المضمنة.

ومثل طريقة عمل xCloud عبر الويب، فإنك تحتاج إلى ذراع تحكم متوافقة متصلة عبر Bluetooth أو USB للوصول إلى ألعاب Xbox من جهاز حاسب يعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

ويتضمن تطبيق إكس بوكس المحدث قسمًا جديدًا للألعاب السحابية مع إمكانية الوصول إلى جميع الألعاب نفسها المتوفرة عبر xCloud على الويب.

وتم طرح xCloud لمستخدمي ويندوز 10 و iOS في وقت سابق من هذا العام عبر الخيار المستند إلى المتصفح.

وقالت الشركة: أضفنا أيضًا بعض الميزات الجديدة لمساعدتك على البدء، بما في ذلك معلومات يسهل الوصول إليها حول ذراع التحكم وحالة الشبكة والميزات الاجتماعية للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والقدرة على دعوة الأشخاص – حتى أولئك الذين يلعبون أيضًا عبر السحابة دون تثبيت اللعبة – للانضمام إليك في اللعبة.

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مايكروسوفت تجلب xCloud إلى الحواسيب

يتمكن مختبرو إكس بوكس إنسايدر من الوصول إلى تطبيق إكس بوكس الجديد في 22 دولة مختلفة من خلال الاشتراك في معاينة Windows Gaming في تطبيق Xbox Insider Hub.

وتتوفر ألعاب السحابة بعد ذلك في قسم Game Pass في التطبيق. مما يسمح لك باستئناف ألعاب إكس بوكس التي تم تشغيلها عبر المنصة أو في السحابة.

ويتضمن تطبيق إكس بوكس الجديد هذا أيضًا القدرة على بث الألعاب من جهاز إكس بوكس محلي. مما يسمح لك بتشغيل وإيقاف تشغيل المنصة ولعب ألعابك التي يجري بثها من جهاز إكس بوكس الخاص بك.

وإذا لم تكن أحد مختبري إكس بوكس، فإنه لا يزال بإمكانك الوصول إلى إكس بوكس عبر هذا الرابط. ومن المحتمل أن تقدم مايكروسوفت هذه التجربة الكاملة إلى تطبيق إكس بوكس عبر نظام التشغيل ويندوز في الأشهر القادمة.

وتلقت خدمة ألعاب إكس بوكس السحابية xCloud مؤخرًا ترقية تتيح لها البث بدقة 1080 بكسل بمعدل 60 إطار في الثانية. مع شفرات خادم Xbox Series X التي تساعد في تشغيل الخدمة.

وتتوفر xCloud حاليًا لأي شخص مشترك في Xbox Game Pass Ultimate. الذي يتضمن أيضًا Xbox Game Pass و Xbox Game Pass للحاسب الشخصي و Xbox Live Gold.

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