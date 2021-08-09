شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تعمل السيارات الكهربائية؟ وما هى أنواعها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزداد شعبية السيارات الكهربائية حول العالم، لكن كيف بالظبط ؟ وكيف تتحول الكهرباء إلى طاقة لتسير بها السيار، هذا كل ما تريد معرفته.

كيف تعمل السيارات الكهربائية؟

عندما تقوم بتشغيل سيارتك وتضغط على دواسة الوقود، هذا ما يحدث:

- يتم تحويل الطاقة من بطارية DC إلى تيار متردد للمحرك الكهربائي.

- ترسل دواسة الوقود إشارة إلى وحدة التحكم التى تقوم بضبط سرعة السيارة عن طريق تغيير تردد طاقة التيار المتردد من العاكس إلى المحرك.

- المحرك يربط ويدير العجلات من خلال ترس

- عندما يتم الضغط على الفرامل أو تباطؤ السيارة، يتحول المحرك إلى مولد التيار المتردد وينتج الطاقة، والتى يتم إرسالها مرة أخرى إلى البطارية

ما أنواع السيارات الكهربائية الموجودة؟ BEV

BEV تعنى بطاريات السيارات الكهربائية، وهذه السيارات تعمل فقط من بطارية كهربائية.

PHEV

PHEV تعنى Plugin Hybrid Electric Vehicles، وهذه السيارات تعمل ببطارية كهربائية ومحرك احتراق، يتم إعادة شحن البطارية الكهربائية من قابس.

هجين أو Hybrid

تعمل السيارة الهجينة على مزيج من محرك بنزين أو ديزل ومحرك كهربائي، وهى سيارات لديها محرك تقليدى ومحرك كهربائى وبطارية.

كيف يعمل شحن السيارات الكهربائية؟

تعتمد المدة التى يستغرقها شحن سيارة كهربائية على حجم البطارية وسرعة نقطة الشحن، وقد يستغرق الأمر من 30 دقيقة إلى 12 ساعة حسب هذه العوامل.

وتستغرق السيارة النموذجية المزودة ببطارية 6 كيلو وات فى الساعة ما يقرب من 8 ساعات لشحنها بالكامل مع نقطة شحن تبلغ 7 كيلو وات، ويمكن لمعظم السيارات الكهربائية السفر لمسافة 150 ميلاً تقريبًا بشحنة كاملة واحدة.

ومع ذلك، يمكن للبعض، مثل Teslas، أن يقطع حوالى 350 ميلًا بشحنة واحدة، ويمكن أن يتم الشحن المنزلى باستخدام مقبس توصيل موجود أو وحدة شحن منزلية على الحائط، كما يمكن لوحدة الشحن المنزلى النموذجية ذات الصندوق الحائطى توفير طاقة تتراوح بين 3 و 22 كيلو وات - وبشحن 7 كيلو وات، يمكنها تقليل أوقات الشحن إلى النصف.