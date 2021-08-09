شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى يمدد الموعد النهائى لاتخاذ قرار بشأن صفقة فيسبوك وكوستومر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مدد منظمو مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن استحواذ Facebook (FB.O) على شركة Kustomer الأمريكية الناشئة لخدمة العملاء لمدة أسبوع حتى 15 ديسمبر، حسبما أظهر ملف للمفوضية الأوروبية.

قام المسئول التنفيذي في الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل بصفته المسؤول عن تنفيذ المنافسة في الكتلة المكونة من 27 دولة، بفتح تحقيق شامل في الصفقة في وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً إنها قد تضر بالمنافسة وتعزز قوة Facebook في الإعلان عبر الإنترنت وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

قالت فيسبوك إنها ستتعاون بشكل كامل مع مراجعة المفوضية.

وقالت المفوضية إنها مددت الموعد النهائي بعد أن طلب فيسبوك مزيدًا من الوقت، هذه الإضافات شائعة خلال موسم العطلة الصيفية عندما يكون من الصعب العثور على عملاء ومنافسين قادرين على الرد على الاستفسارات حول السوق.

تحقق وكالة المنافسة البريطانية أيضًا في الصفقة بينما تقوم نظيرتها الألمانية الآن بالتحقق لمعرفة ما إذا كان يجب على Facebook أيضًا الحصول على موافقتها.