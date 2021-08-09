دعوى قضائية تلاحق تطبيق WeChat.. فما السبب؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 10:16 مساءً - منذ 55 دقيقة

بدأت الهيئات التنظيمية الصينية خلال فترة التسع أشهر الماضية في فرض قوانين صارمة على كبرى الشركات التكنولوجية للحد من السلوك الاحتكاري، بما في ذلك شركة Tencent ومجموعة التجارة الإلكترونية Alibaba.

وفي جديد تلك الإجراءات فقد أصدر المدعي العام في بكين دعوى ضد شركة التكنولوجيا الصينية Tencent، تفيد أن خاصية youth mode، على تطبيق “وي تشات” WeChat الشهير بين الشباب، لا تمتثل لقوانين الدولة التي تحمي القاصرين، بحسب وكالة رويترز.

يشار إلى أن تطبيق WeChat التابع لشركة Tencent الصينية، كان قد أطلق خاصية youth mode، وهي وضع الضبط الجديد الذي يمكن الآباء من تقييد الدخول على حسابات الفيديو والمدفوعات وتطبيقات الألعاب ومقاطع البث المباشر.

ولم تحدد النيابة العامة الشعبية في منطقة هايديان كيف خرقت هذه الخاصية الجديدة القوانين.

وردًا على الدعوى، أوضح المسؤولون عن التطبيق في منشور على منصة Weibo أنهم سيقومون “جديًا بالتحقق من وضع الضبط ومراجعته”. كذلك أكد المسؤولون على الاهتمام بالنمو الصحي لصغار السن، وأن التطبيق سيتحمل كامل المسؤولية لحماية وإرشاد القاصرين”.

فيما تأتي هذه الدعوى ضمن حملة أوسع لفرض الهيئات الصينية المزيد من اللوائح على الشركات التكنولوجية الكبيرة مع التركيز على حماية حقوق صغار السن.

كما قامت شركة Tencent بوضع المزيد من القيود لتحجيم وصول صغار السن في لعبة Honor of Kings بعد أن ذكرت إحدى الصحف الحكومية إنها تؤدي إلى إدمان ألعاب الفيديو، مع الحاجة للمزيد من القوانين بهذا الصدد، بحسب ما ذكرته بلومبيرغ.

وأفاد التقرير، الذي أطلق على ألعاب الفيديو اسم “الأفيون المعنوي”، والذي نشرته صحيفة Economic Information Daily الصينية “لا يمكن أن نسمح بتطور أي قطاع أو رياضة على حساب مستقبل الأجيال القادمة”.

بعد نشر ذلك التقرير، تراجعت أسهم شركة Tencent بنحو 11%، ما أدى إلى خسارة حوالي 60 مليار دولار أميركي من قيمتها السوقية، بحسب رويترز.

كان من المتوقع أن يتراجع سهم الشركة إلى أقل مستوى خلال العقد الماضي، إلا أن إعادة نشر التقرير بصياغة أقل حدة قد أوقف هذا التراجع. وارتفعت قيمة الأسهم بنسبة 3.33٪ ليصل سعرها إلى 58.30 دولار الساعة 7:15 مساء بتوقيت الخليج في السابع من أغسطس\آب الجاري.