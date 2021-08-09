شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد .. هذا هو السبب وراء تسجيل الخروج من حسابك على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يعانى بعض مستخدمى تطبيق واتس آب من مشكلة تسجيل الخروج لحساباتهم، حيث أنها مشكلة تواجه العديد من المستخدمين، إذ يتم تسجيل خروج العديد من مستخدمى الهواتف الذكية التى تعمل بنظام أندرويد من حسابات واتس آب الخاصة بهم دون سبب واضح، ووفقًا لـ WaBetaInfo، يرجع ذلك إلى خطأ فى تطبيق المراسلة الفورية.

فيما تلقى بعض مستخدمى أندرويد هذه الرسالة على شاشة هواتفهم عندما فتحوا واتس آب :"رقم هاتفك لم يعد مسجلاً فى واتس آب على هذا الهاتف. قد يكون هذا بسبب تسجيلك له على هاتف آخر، إذا لم تقم بذلك، فتحقق من رقم هاتفك لتسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك ".

وفى منشور على تويتر، قال WaBetaInfo إن المشكلة نشأت بسبب خطأ ولا داعى للقلق، وبالنسبة لأولئك غير المدركين، فإن WaBetaInfo عبارة عن منصة عبر الإنترنت تتعقب التحديثات والتطورات الجديدة القادمة إلى واتس آب، "إذا تم تسجيل خروجك مؤخرًا من واتس آب، على واتس آب لنظام أندرويد، فلا تقلق: إنه خطأ. يمكنك تسجيل الدخول إلى واتس آب مرة أخرى "، لكن فى نفس الوقت لا يوجد أى تعليق رسمى من واتس آب على هذه الأزمة.