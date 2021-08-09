تكنولوجيا: موتورولا تستعد لكشف النقاب عن هاتف Edge 20 Fusion في 17 من أغسطس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة موتورولا يوم 17 من أغسطس للإعلان الرسمي عن هاتف Edge 20 Fusion الذي يأتي بأنحف تصميم في إصدارات 5G.

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Edge 20 Fusion في السوق الهندي لاحقاً هذا الشهر، حيث يأتي الهاتف بسماكة 6.99مم.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن هاتف Edge 20 Fusion ينطلق للأسواق العالمية بعنوان Motorola Edge 20 Lite، على أن يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Dimensity 800U كبديل لرقاقة Dimensity 720.

يذكر أن التسريبات لم تكشف عن الكثير من التفاصيل حول مواصفات الهاتف حتى الآن، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب في 17 من أغسطس.

المصدر

اعلان





