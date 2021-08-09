تغييرات كبيرة قادمة لتطبيقات اندرويد ومتجر جوجل بلاي

دبي - يزن راشد - تحضر جوجل حاليًا لتغيير طريقة عمل التطبيقات على نظام أندرويد بشكل كبير. وبالرغم من أن هذه التغيرات الجديدة لن تكون واضحة للجميع. إلا أنه من المهم لك أن تعرف بهذه التغييرات وسبب حدوثها إن كنت من مستخدمي أندرويد، وكيف سيتأثر متجر جوجل بلاي بها.

وبداية من شهر أغسطس الجاري. المطورين الذين يودون إطلاق تطبيقات أو ألعاب جديدة على متجر جوجل بلاي سيكونون ملزمين باستخدام صيغة جديدة للتطبيقات، وهي AAB، بدلًا من APK التي يتم استخدامها لأكثر من عشر سنوات.

ويعد AAB هو إطار العمل وطريقة تجميع ملفات التطبيقات الأساسية حاليًا. وهناك بالطبع فروقات عديدة بين AAB وAPK، إلا أنها ليست جوهرية.

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الخواص الجديدة لملفات AAB

تعد الفائدة الأهم في هذا النوع الجديد من الملفات هي المساحة الصغيرة. حيث أنها تتح لك الحصول على الملفات التي تخص هاتفك فقط، وبالتالي لن تحتاج لتحميل جميع التعليمات البرمجية لكل تطبيق.

وعلى سبيل المثال، لن يكون المستخدم في حالة لتحميل العناصر الرسومية المصممة للأجهزة اللوحية في حالة أنه يمتلك هاتف عادي، والعكس كان يحدث مع ملفات APK والتي كانت تجمع كل مكونات التطبيق سواء كانت مفيدة لك أثناء التنصيب أو لا.

ونقس الخاصية ستكون مفيدة فيما يخص إرسال التحديثات للتطبيقات. مطوري التطبيقات بعد الآن سيكونون قادرين على إرسال التحديثات لأجزاء معينة في التطبيق دون الحاجة لتحديث التطبيق بالكامل.

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وتستفيد الألعاب من هذه الخاصية استفادة كبيرة وأكثر وضوحًا. حيث أن المستخدم سيكون قادر على تحميل اللعبة بشكل طبيعي، لكن عند تحميلها لأول مرة لن يتم تحميل المستويات المرتفعة أيضًا، بل سيتم تحميلها عند الوصول إليها.

دور متجر جوجل بلاي والتغييرات الواقعة عليه

يوم متجر جوجل بلاي بالقيام بعملية تقسيم ملفات APK وتحسين أدائها، وتزويد الأجهزة بالملفات المناسبة عند القيام بعملية التحميل.

وملفات AAB ليست جديدة كليًا كما يظن البعض، بل أن شركة جوجل قد أطلقتها في عام 2018 مع أندرويد 9، إلا أنها حنها لم تكن مصرة بهذا الشكل على جعل المطورين يستخدمونها.

إلا أن جوجل قد صرحت بأن أفضل 1,000 تطبيق على المتجر يستخدمون بالفعل صيغة AAB في تطوير التطبيقات. ولا شك أن التقنية الجديدة ستصب في صالح الهواتف الأقدم، نظرًا لأنها في العادة تتميز بصغر المساحة التخزينية وضعف القدرة على المعالجة. لذلك فتطبيق خفيف وصغير مثل تطبيقات AAB سيكون مثالي.

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ويتم استخدام صيغة AAB فقط على متجر جوجل بلاي في الوقت الحالي. وهذا يعني أن المطورين وحتى بعد استخدامها سيكونون مضطرين لإصدار نسخ APK تقليدية للمتاجر الأخرى، مثل متجر أمازون والذي تكمن أهميته في أن مايكروسوفت ستعتمد عليه في ويندوز 11.

ومعيار AAB الجديد هو معيار مفتوح المصدر مثل كل منتجات جوجل. لذلك فيمكن للمتاجر الأخرى أن تنتقل إليه هي الأخرى، إلا أن هناك مشكلة رئيسية في ذلك، وهي أن جزء من آلية عمل هذه الصيغة تعتمد على خدمات جوجل السحابية.

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وفي الوقت الحالي، في حالة أنك مستخدم عادي ولا تعتمد سوى على متجر جوجل بلاي فأنت لن تتأثر بأي شكل سلبي، بالعكس التأثيرات ستكون إيجابية.

أما إذا كنت مطور، أو كنت تستخدم متجر تطبيقات خارجي فالتأثير سيكون قويًا عليك. وبالطبع لن يتوقف دعم أندرويد لصيغة التطبيقات APK. لكن لا نعلم ما إذا كان سيكون هناك تضييقات من طرف جوجل أو لا. ولا نعرف بالطبع مصير خاصية تشغيل تطبيقات أندرويد عبر ويندوز 11.