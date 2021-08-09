دبي - يزن راشد - أفادت التقارير أن نماذج ماك بوك برو الجديدة التي طال انتظارها من شركة آبل دخلت حيز الإنتاج، مما زاد من شائعات إطلاق Apple Silicon قبل نهاية العام.

ويعتقد أن نموذجي ماك بوك برو بقياس 14 إنش و 16 إنش هما التاليان في الحصول على سلسلة شرائح آبل المحلية.

ويقال إن الشركة تعمل على تجديد تصميم الأجهزة، مبتعدة عن جمالية ماك بوك برو الحالية التي ظلت مستمرة لأجيال متعددة.

ويشمل ذلك منافذ جديدة، إلى جانب Thunderbolt. ومن المحتمل أيضًا أن يعود قارئ بطاقة SD، الذي فقده المصورون لفترة طويلة، وحتى منفذ شحن MagSafe.

وبالنسبة للشاشات، يعتقد أن الشركة تستخدم شاشة mini-LED. وقد رأينا مدى نجاح تقنية الشاشة هذه عبر جهاز آيباد برو بقياس 12.9 إنش الأخير.

ومن المتوقع أن يتضمن الجهاز مجموعة شرائح M1X، وهي نسخة أكثر فعالية من Apple M1 الموجودة في MacBook Air الحالي و iMac بقياس 24 إنش وماك ميني.

وأشارت التسريبات السابقة إلى إمكانية الكشف عن الجهاز ضمن الإطار الزمني لشهر سبتمبر 2021. ويضفي تقرير جديد صادر عن DigiTimes مصداقية إضافية على الموعد.

ووفقًا لمصادر سلسلة التوريد الخاصة بالموقع، فقد بدأ الآن إنتاج الأجهزة بكميات كبيرة. وتتوقع الشركة إنتاج بين 600 ألف و 800 ألف جهاز من ماك بوك برو الجديد من شهر أغسطس إلى شهر نوفمبر.

ويقال إن شركة آبل متفائلة بشأن مبيعات الأجهزة، مشيرة إلى أن الشركة تتوقع بيع 23 مليون جهاز ماك بوك برو بحلول نهاية العام – وهو ما يزيد بنسبة 15 في المئة عن العام الماضي.

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آبل تستعد لإطلاق جهاز ماك بوك برو الجديد

لا يعتبر هذا الأمر إنجازًا صغيرًا. ومثل شركات التكنولوجيا الأخرى، واجهت آبل تحديات في ظل الانكماش في صناعة أشباه الموصلات حيث تحاول التعافي من ذروة الوباء العام الماضي.

وبالرغم من أن شركة كوبرتينو بدت محصنة نسبيًا من هذا النقص لفترة من الوقت. ولكن التنفيذيين اعترفوا بأن هناك لنقص يمكن الشعور به رغم ذلك.

ويعتقد أيضًا أن تقنية شاشة mini-LED تسبب بعض المشاكل. وبالرغم من أن أحدث نموذجين من آيباد برو يتميزان بتقنية العرض. ولكن جهاز آيباد برو الأصغر يعمل دونها.

وكانت المشكلات المتعلقة بالإنتاج والشاشات التي تفي بمعايير الشاشات الخاصة بشركة آبل مصدر كلام ضمن سلسلة التوريد لبعض الوقت الآن.

وقدمت الشركة في الأسبوع الماضي العديد من المنتجات التي لم يتم طرحها، بما في ذلك أجهزة ماك وساعات ذكية، في قاعدة البيانات الأوروبية الآسيوية.

وبينما يتضمن التسجيل معرفات النموذج فقط، فمن المحتمل أن يكونا ماك بوك برو القادمان و Apple Watch Series 7.

وعندما تقرر الشركة إطلاق أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب عليها.

وبحسب ما ورد استثمرت الشركة أكثر من 200 مليون دولار في تأمين سعة إنتاجية إضافية لشاشات mini-LED لأجهزة الحاسب المحمولة. ووسعت بنشاط جهودها للبحث عن موردين إضافيين لسلسلة التوريد الخاصة بها.

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