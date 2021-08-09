فيسبوك تسهل مغادرتها عبر أداة نقل المعلومات

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة فيسبوك عن عدة تحديثات لأداة نقل معلوماتك لجعل إمكانية نقل البيانات أكثر سلاسة لمستخدميها.

ومن أجل تزويد الأشخاص بالاختيار والتحكم في بياناتهم، أمضت المنصة الأشهر القليلة الماضية في إعادة إنشاء أداة قابلية نقل البيانات الخاصة بها من الألف إلى الياء.

نتيجة لذلك أصبح الآن من السهل على الأشخاص نقل نسخة من بياناتهم من فيسبوك إلى خدمات أخرى.

وسواء كنت ترغب في حذف حسابك عبر المنصة أو مجرد نسخ جميع معلوماتك، فقد أعادت المنصة بناء أداة نقل معلوماتك بميزات إضافية.



وتتضمن هذه التحديثات تحسينات في تجربة المستخدم ووجهتين جديدتين: Photobucket وتقويم جوجل. إلى جانب نوع بيانات جديد واحد هو أحداث فيسبوك.

وقالت الشركة: نحن متحمسون لهذه التغييرات الجديدة لأنها توفر للأشخاص مزيدًا من الخيارات والتحكم، مع تعزيز الابتكار مع شركائنا أيضًا.

ويتضمن هذا التحديث:

تجربة معاد تصميمها بالكامل تكون أبسط وأكثر سهولة. ويمكن للأشخاص الآن رؤية الوجهات وأنواع البيانات المدعومة بسهولة أكبر.

شفافية أكبر حول حالة كل تحويل، بما في ذلك تسهيل إعادة محاولة بعض عمليات النقل.

القدرة على بدء عمليات نقل بيانات متعددة في وقت واحد لوجهة واحدة.

عوامل التصفية التي تسمح للأشخاص بتحديد البيانات التي يريدون نقلها بدقة أكبر.

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فيسبوك توسع أداة نقل المعلومات

تخطط الشركة لمواصلة تزويد مستخدميها بميزات آمنة لنقل البيانات يمكنهم الوثوق بها. وتعمل أيضًا مع المطورين لتوسيع نطاق اختيار أنواع البيانات والوجهات التي تدعمها.

ومع ذلك، لضمان أمان بيانات المستخدم أثناء نقلها وبعدها، فإنها تواصل الدعوة إلى تنظيم حكومي لتوضيح قواعد أكثر وضوحًا حول المسؤول عن حماية تلك البيانات أثناء نقلها إلى خدمات مختلفة.

وفي غضون ذلك، تواصل الشركة المساهمة في مشروع نقل البيانات المفتوح المصدر. ودعم الابتكار في إمكانية نقل البيانات عبر الصناعة ودفع التكنولوجيا إلى الأمام.

وأعادت الشركة في الأسبوع الماضي تصميم قائمة إعدادات التطبيق بخيارات مبسطة. ووفقًا للشركة، تمت إعادة تصميم قائمة الإعدادات الجديدة لجعل الأشياء أكثر بساطة وسهولة في العثور عليها.

وبينما تنتشر إعدادات الشركة حاليًا عبر أقسام متعددة، فإنها تكون متاحة الآن في فئات أقل لمستخدمي فيسبوك على منصات الأجهزة المحمولة.

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