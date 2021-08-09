SpaceX تطلق قمر صناعي لعرض الإعلانات في الفضاء

دبي - يزن راشد - من المفترض إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء من قبل شركة إيلون ماسك SpaceX العام المقبل لعرض الإعلانات التي يتم تسجيلها وبثها عبر منصتي تويتش ويوتيوب.

وترسل شركة الطاقة الهندسية الكندية الناشئة CubeSat عبر صاروخ Falcon 9 مع جانب واحد يتميز بشاشة عرض بكسل تعرض الإعلانات.

ويكون لدى الشركة بعد ذلك عصا سيلفي تخرج من القمر الصناعي لتصوير الشاشة وإعادة إرسال الصورة إلى الأرض.

وتقوم الشركة الممولة للقمر الصناعي أيضًا بتشغيل مهمة DOGE-1 إلى القمر – أول حمولة قمرية تجارية على الإطلاق في التاريخ مدفوعة بالكامل بعملة DOGE.

ولم تذكر شركة الطاقة الهندسية الكندية بعد تكلفة شراء الرموز المطلوبة للإعلان عبر لوحة الإعلانات المدارية أو تكلفة إطلاق CubeSat.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل التصميم. ولكن يعتقد أن الشاشة تبدو مشابهة لـ Reddit Place حيث ينشئ المستخدمون رسمًا بالبكسل ويدفعون مقابل عرضه عبر موقع الويب.

ويشتري المعلنون خمسة أنواع من الرموز المميزة باستخدام مدفوعات العملة المشفرة مثل Ethereum من أجل وضع إعلان، مع مدفوعات Doge القادمة لاحقًا.

وأنواع الرموز الخمسة المطلوبة لوضع إعلان لوحة الإعلانات هي: Beta لإحداثيات X و Rho لإحداثيات Y و GAMMA للسطوع و Kappa للون و XI للوقت.

وقال صامويل ريد، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الهندسية الكندية، إنها تبني حاليًا القمر الصناعي. وعندما وجود إعلانات في الفضاء، تظهر الشعارات عبر الشاشة.

وتصعد إلى الفضاء في نفس المهمة التي ترسل مهمة DOGE-1 إلى القمر. التي تنطلق في وقت ما في عام 2022.

ويتحكم كل رمز مميز يشتريه المعلن في جانب مختلف من العرض. وتتحكم رموز Gamma و Kappa في الشكل الذي يبدو عليه البكسل. ويحدد XI المدة التي يستمر فيها العرض عبر الشاشة – وكلما زاد سعره، زاد طوله.

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SpaceX تطلق قمر صناعي لعرض الإعلانات

قال ريد: أحاول تحقيق شيء يمكنه إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى الفضاء والسماح بالمشاركة اللامركزية. وآمل ألا يضيع الناس الأموال على شيء غير لائق أو مهين أو مسيء.

أوضح ريد أن المنصة تكون مفتوحة لأي شخص يشتري الرموز. بما في ذلك الفنانين الراغبين بعرض أعمالهم في الفضاء.

وهذه الفكرة قيد التطوير منذ عام 2018، عندما حاول ريد لأول مرة إقناع SpaceX بأن الفكرة تستحق المتابعة.

وتعتبر مهمة شركة الطاقة الهندسية الكندية الكبيرة، DOGE-1، بمثابة تعاون آخر مع SpaceX. ومن المفترض إطلاق CubeSat بوزن 40 كيلوجرام في مهمة Falcon 9 في أوائل العام المقبل.

وقالت الشركة: تحصل الحمولة على معلومات استخباراتية مكانية قمرية من أجهزة الاستشعار والكاميرات المثبتة ضمنها مع أنظمة حسابية واتصالات متكاملة.

وقال نائب رئيس المبيعات التجارية في SpaceX: توضح هذه المهمة تطبيق العملة المشفرة خارج مدار الأرض وتضع الأساس للتجارة بين الكواكب. نحن متحمسون لإطلاق DOGE-1 إلى القمر.

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