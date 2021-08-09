وريث سامسونج خارج السجن بإطلاق سراح مشروط

دبي - يزن راشد - تفرج كوريا الجنوبية عن وريث شركة سامسونج لي جاي يونغ بشروط هذا الأسبوع بعد أن أمضى 18 شهرًا في السجن لدوره في فضيحة فساد ضخمة أثارت احتجاجات على مستوى البلاد وأدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق للبلاد.

ويعيد إعلان وزارة العدل، الذي جاء بعد مرور عام على عقوبة وريث سامسونج بالسجن 30 شهرًا، إلى الأذهان تاريخ التساهل تجاه مثل هذه الجرائم والمعاملة التفضيلية لأباطرة الأعمال المدانين.

ويمكن أن يشوه الصورة الإصلاحية للرئيس مون جاي إن. الذي تعهد بالحد من تجاوزات التكتلات المملوكة للعائلات في كوريا الجنوبية وإنهاء علاقاتهم الوطيدة بالحكومة.

وجرى سجن يونغ منذ شهر يناير. وهو يدير مجموعة سامسونج بصفته نائب رئيس شركة سامسونج للإلكترونيات، إحدى أكبر الشركات المصنعة لرقاقات ذاكرة الحاسب والهواتف الذكية في العالم.

وقد أدين برشوة الرئيسة آنذاك بارك كون هي وصديقها المقرب، الذين يقضون فترات سجن أطول، لكسب دعم الحكومة لدمج عام 2015 بين شركتين تابعتين للشركة الأم شددت سيطرته على إمبراطورية الشركة.

وصادق قادة الأعمال والأعضاء الرئيسيون في حكومة مون والحزب الحاكم على إطلاق يونغ مبكرًا في الأشهر الأخيرة.

وأشاروا إلى دور الشركة الحاسم في الاقتصاد الوطني والتحديات المتزايدة التي تواجهها في سوق أشباه الموصلات العالمي.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الكوريين الجنوبيين يؤيدون إلى حد كبير إطلاق سراح يونغ.

ويظهر ذلك تأثير سامسونج العميق في بلد توفر فيه الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون وبطاقات الائتمان التي يستخدمها الناس والشقق التي يعيشون فيها والمستشفيات التي يتم علاجهم فيها.

وحتى مع إطلاق سراحه، لا تزال المخاطر القانونية تلوح في الأفق بالنسبة ليونغ حيث يخضع لمحاكمة بتهم منفصلة تتعلق بالتلاعب في أسعار الأسهم وتدقيق الانتهاكات المتعلقة بالاندماج في 2015.

وقال وزير العدل إن قرار منح الإفراج المشروط عن يونغ، الذي يتم إطلاق سراحه مع نحو 800 مدان آخر يوم الجمعة، كان مبنيًا على مخاوف تتعلق بالوضع الاقتصادي الوطني والبيئة الاقتصادية العالمية وسط أزمة فيروس كورونا المطولة.

وحكم على يونغ، البالغ من العمر 53 عامًا، في عام 2017 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم الفساد. ولكن أطلق سراحه بعد 11 شهرًا في شهر فبراير 2018 بعد حكم محكمة سيول العليا الذي خفف عقوبته إلى عامين ونصف العام وعلق عقوبته. ونقض الإدانات الرئيسية وخفض مبلغ رشاوى.

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وريث سامسونج خارج السجن

أعادت المحكمة العليا النظر في القضية في عام 2019. وحكمت بأن مبلغ رشاوى يونغ قد تم التقليل من قيمته. وأعيد إلى السجن في شهر يناير من هذا العام بعد إعادة محاكمته.

ولم تظهر الشركة أي علامة واضحة على وجود مشاكل في العمل بينما كان يونغ يدير الشركة من وراء القضبان. ويبلغ قراراته من خلال زيارة المديرين التنفيذيين للشركة.

وازداد الطلب على رقاقات أشباه الموصلات وأجهزة التلفزيون وغيرها من المنتجات حيث أجبر الوباء الملايين على البقاء في منازلهم.

وقالت الشركة الشهر الماضي إن أرباحها التشغيلية للربع الثاني ارتفعت بنسبة 54 في المئة عن العام السابق. ووصلت إلى 12.57 تريليون وون (11 مليار دولار أمريكي).

ولكن كانت هناك أيضًا مخاوف من أن عقوبة سجن يونغ كانت تبطئ سرعة الشركة في الاستثمارات الكبرى. وذلك عندما تحتاج إلى الإنفاق بقوة لتظل قادرة على المنافسة في أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات.

وبينما تظل سامسونج مهيمنة في رقاقات الذاكرة، التي تستخدم لتخزين المعلومات. هناك آراء مفادها أنها تتخلف بشكل متزايد عن منافستها TSMC في السباق للحصول على رقاقات عالية التقنية.

ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الرقاقات المتقدمة بسرعة في السنوات القادمة. مدفوعًا بخدمات الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي والسيارات الذاتية القيادة.

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