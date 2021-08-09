تيسلا تؤخر إنتاج Cybertruck حتى عام 2022

دبي - يزن راشد - أكدت شركة تيسلا أن شاحنة البيك آب الكهربائية Cybertruck قد تأخر إنتاجها حتى عام 2022 بعد أشهر من التلميح إلى التأخير المحتمل في الوصول إلى الإنتاج. وذلك وفقًا لصفحة الطلب الخاصة بها عبر موقع الشركة.

وعندما كشفت الشركة النقاب عن Cybertruck مرة أخرى في عام 2019، قالت إن الشاحنة الكهربائية الصغيرة تصل إلى السوق بحلول نهاية عام 2021.

وعلى مدار العام الماضي، ومع اقتراب الجدول الزمني، كانت هناك دلائل على احتمال تأخر Cybertruck. إذ أكملت الشركة مؤخرًا التصميم الهندسي لشاحنة البيك آب الكهربائية.

وحذر الرئيس التنفيذي إيلون ماسك أيضًا من أن تيسلا تواجه بعض التحديات في جلب Cybertruck إلى الإنتاج بسبب ميزات. مثل هيكل الهيكل الخارجي الفولاذي الذي يتطلب عمليات تصنيع جديدة تمامًا.

وبالرغم من هذه المخاوف واقتراب الجدول الزمني لنهاية عام 2021، بدا أن تيسلا متحفظة في التأكيد على أن إنتاج Cybertruck قد تأخر.

وأثناء إصدار النتائج المالية للربع الثاني من عام 2021 الشهر الماضي، احتفظت الشركة بنفس الجدول الزمني وحددت أن إنتاج Cybertruck يبدأ في Gigafactory Texas بعد Model Y.

وقالت تيسلا: نحن نحقق أيضًا تقدمًا في تصنيع Cybertruck. ومن المفترض أن يبدأ إنتاج Model Y في Gigafactory Texas بحلول نهاية العام.

ومع ذلك، بعد بضعة أسابيع، أكدت الشركة أن Cybertruck قد تأخرت حتى عام 2022. وفي صفحة الطلب، قامت الشركة بتحديث المعلومات لتأكيد أن السيارة تكون متاحة عند اقتراب الإنتاج في عام 2022.

وتتكرر الملاحظة نفسها بالنسبة لجميع النماذج الثلاثة من Cybertruck. وذلك بالرغم من قول الشركة سابقًا أن النموذجين الأعلى، Dual Motor و Tri-Motor، يأتيان أولاً.

وليس لدى الشركة أي ذكر آخر لجدول زمني لـ Cybertruck عبر موقعها الإلكتروني.

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تيسلا تؤخر إنتاج Cybertruck

يوجد حاليًا سباق لطرح أول شاحنة كهربائية في السوق في الولايات المتحدة. ولم ينظر إلى تيسلا مطلقًا على أنها المنافس الأكثر احتمالاً ليكون أول من يدخل السوق.

ومع ذلك، فإنها ليست الشركة الوحيدة التي تعاني من تأخيرات. وقامت شركة Rivian مؤخرًا بتأجيل إنتاج شاحنتها الكهربائية R1T من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر.

وتواجه Lordstown أيضًا مشكلات في طرح شاحنتها الكهربائية في السوق. ومن المتوقع أن تقدم جنرال موتورز سيارة هامر كهربائية في الولايات المتحدة بحلول نهاية العام. وتطلق فورد سيارة F150 Lighting العام المقبل.

وبالرغم من أن تأخير Cybertruck كان متوقعًا. ولكن هذا الأمر يخيب آمال الكثيرين حيث ورد أن تيسلا أصبح لديها أكثر من مليون حجز لـ Cybertruck.

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