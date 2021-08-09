شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من رحلة "العيش على المريخ" لعام كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان لها أنها تبحث عن أربعة متطوعين سيتقاضون رواتب مقابل قضاء عام كامل في بيئة منعزلة تماما لمحاكاة العيش على المريخ حسبما نقل موقع RT.

وسيتمكن المهتمون من التسجيل حتى 17 سبتمبر، إلا أن وكالة ناسا تحذر من بعض المخاطر التي قد يتعرض لها المشاركون، بما في ذلك فقدان الخصوصية أو الإصابة الجسدية أو احتمالات ضئيلة للوفاة، وفي الوقت الحالي، لم يتم الكشف عن المبلغ الذي سيحصل عليه الفائزون بـ"الوظيفة".

وسيعمل المتطوعون مدفوعو الأجر في مهمة محاكاة لاستكشاف المريخ تكتمل بالسير في الفضاء، والاتصالات المحدودة بالوطن، والطعام والموارد المحدودة، وفشل المعدات.

ولكن بدلا من القيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى الكوكب الأحمر، سيتعين على أولئك الذين يحصلون على "الوظيفة" السفر إلى هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وسوف يقضون 365 يوما في Mars Dune Alpha، وهي وحدة مريخية تبلغ مساحتها 1700 قدم مربعة (518 مترا مربعا)، وقع إنشاؤها بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد، وداخل مبنى في مركز جونسون للفضاء، في هيوستن بتكساس.

وتخطط ناسا لثلاث من هذه التجارب، مدة كل منها سنة واحدة، على أن تبدأ الأولى في خريف العام المقبل.

وستوفر التجارب بيانات علمية مهمة للتحقق من صحة الأنظمة وتطوير حلول للمشكلات المحتملة، وسيكون الطعام مأكولات فضائية جاهزة للأكل، وستزرع بعض النباتات.

وقالت جريس دوجلاس، كبيرة العلماء في قسم تكنولوجيا الأغذية المتقدمة في وكالة ناسا: "نريد أن نفهم أداء البشر، من المهم اختبار الحلول التي تلبي الاحتياجات المعقدة للعيش على سطح المريخ، ستساعدنا المحاكاة على الأرض في فهم التحديات الجسدية والعقلية التي سيواجهها رواد الفضاء وتجربتها قبل المغادرة".

وتم فتح عملية التقديم يوم الجمعة والمتطلبات صارمة للغاية، بما في ذلك درجة الماجستير في مجال العلوم أو الهندسة أو الرياضيات أو الخبرة التجريبية.

ويحق فقط للمواطنين الأمريكيين أو المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة تقديم طلب.

ويجب أن يكون المتقدمون ما بين 30 و55 عاما، يتمتعون بصحة بدنية جيدة ولا يعانون من مشاكل في النظام الغذائي ولا يعانون من دوار الحركة.

وقال رائد الفضاء الكندي السابق كريس هادفيلد، إن هذا يظهر أن ناسا تبحث عن أشخاص مقربين من رواد الفضاء، وأشار إلى أن هذا أمر جيد لأنه تجربة أفضل إذا كان المشاركون أكثر تشابها مع الأشخاص الذين سيذهبون بالفعل إلى المريخ.