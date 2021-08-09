تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy S21 FE في إعلان ترويجي رسمي من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شغل هاتف Galaxy S21 FE العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية في ترقب للإعلان الرسمي، واليوم يعود الهاتف للظهور في إعلان ترويجي رسمي من سامسونج.

ينطلق حدث سامسونج Unpacked خلال أيام للإعلان الرسمي عن عدد من منتجات الشركة، إلا أن الإعلان الترويجي الذي تم تسريبه اليوم يستهدف هاتف Galaxy S21 FE، حيث يظهر الهاتف في إعلان ترويجي قبل العودة للدراسة من جديد.

ويظهر الهاتف في الإعلان الترويجي مع جهاز Galaxy Book، وسماعة لاسلكية تحاكي سماعة Galaxy Buds Pro.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف S21 FE ينطلق رسمياً في حدث يعقد خلال شهر أكتوبر، كما كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات الهاتف الذي يتميز بشاشة Super AMOLED بحجم 6.4 إنش، ومعدل تحديث 120Hz.

كما تقدم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 888 أو Exynos 2100 في نماذج أخرى، أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول خطط سامسونج القادمة حول موعد الإعلان عن الهاتف.

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