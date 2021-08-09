شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه خطأ "502 Bad Gateway" على الكمبيوتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى بعض الأحيان ينتقل الأشخاص إلى موقع ويب ويتلقون رسالة "502 Bad Gateway Error"، لكن لا داعى للقلق، فالرسالة لها تفسير بسيط وعادة ما تكون خارجة عن سيطرتك.

ماذا تعنى 502 Bad Gateway؟

تظهر رسالة خطأ 502 Bad Gateway Error بدلاً من شاشة موقع الويب الذى كان يزوره المستخدم، وتشير الرسالة إلى وجود خطأ ما فى خادم الموقع، حيث إنه رمز لإظهار أن الخادم لا يمكنه معالجة طلبك الآن، لذا فإن موقع الويب الذى تريد عرضه ليس متاحًا فى الوقت الحالي.

وقد يكون هذا بسبب تعطل موقع الويب بسبب مشكلات الصيانة، وقد يشير أيضًا إلى أن الكثير من الأشخاص يحاولون الانتقال إلى موقع الويب فى نفس الوقت، حيث أن الخادم يعنى فقط الكمبيوتر الذى يسمح بالوصول إلى مورد أو شبكة عبر الإنترنت.

وتعتمد جميع مواقع الويب على خوادم يمكنها توصيل الأشخاص بها عندما يكتبون عناوينهم، وفى بعض الأحيان، يمكن إصلاح أخطاء الخادم عن طريق إعادة تحميل موقع الويب أو مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح أو ببساطة التحلى بالصبر والعودة إلى موقع الويب فى وقت لاحق من اليوم.

ويمكنك محاولة تحديث الصفحة لمعرفة ما إذا كان يتم إعادة تحميلها، وقد تكون هناك مشكلة فى الاتصال فقط، وإذا لم يتم إعادة التحميل، فقد تحتاج إلى التحلى بالصبر قليلاً حتى تقوم الشركة المالكة لموقع الويب بإصلاح مشكلة الخادم.