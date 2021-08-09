تكنولوجيا: سامسونج تطلق هاتف Galaxy A12 Nacho بمعالج Exynos 850

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت العملاق الكوري اليوم هاتف Galaxy A12 Nacho في سوق روسيا برقاقة معالج Exynos 850، وهو إصدار الشركة السابق الذي انطلق لبعض الأسواق بعنوان Galaxy A12.

كانت سامسونج قد قدمت هاتف Galaxy A12 خلال الفترة الماضية برقاقة معالج Helio P35، واليوم ينطلق الهاتف في السوق الروسي بتغيير في رقاقة المعالج التي تدعم الهاتف.

لم توضح سامسونج سبب إختيار عنوان “Nacho” للهاتف في السوق الروسي، إلا أن الإصدار الجديد يختلف عن الإصدار الأصلي في رقاقة المعالج وإختيار جديد في السعة التخزينية.

كما تتوافق المواصفات الأخرى للهاتف مع الإصدار الأصلي Galaxy A12 حيث يأتي بحجم شاشة 6.5 إنش بدقة عرض 720 في 1600 بيكسل، كما يضم كاميرة رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية شحن بقدرة 15W، ومن المقرر أن يتوفر Galaxy A12 Nacho بسعر يبدأ من 160 دولار للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام وسعة تخزين 32 جيجا بايت، ونموذج بسعر 175 دولار يضم ذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 190 دولار.

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