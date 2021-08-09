“روكيت لاب” تكشف تفاصيل أول مهمة لها للقمر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت شركة ”روكيت لاب“ الأمريكية، المتخصصة في مجال العلوم الفضائية،تفاصيل مهمتها ”CAPSTONE“ ، التي ستنطلق من مجمع الإطلاق الأصلي للشركة في نيوزيلندا في الربع الرابع من 2021، وسيكون هذا أول إطلاق للشركة على سطح القمر.

وكان من المقرر إطلاق المهمة في أوائل 2021 من منشأة Wallops التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في فيرجينيا.

وستعمل المركبة الفضائية CAPSTONE كطليعة لبرنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، والذي يتضمن هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر في 2024، وإنشاء تواجد طويل الأمد هناك.

وستقوم المركبة الفضائية بنقل قمر صناعي ”CubeSat“ يبلغ وزنه 55 رطلاً تم إنشاؤه بواسطة شركة ”Advanced Space“ على متن صاروخ Electron ووضعه مبدئيا في مدار أرضي منخفض بيضاوي الشكل.

وسيستخدم القمر الصناعي نظام الدفع الذي يعمل بنظام الهيدرازين أحادي الوقود على متنه للدخول إلى مدار الهالة شبه المستقيم NRHO، ومن المتوقع أن تستغرق الرحلة حوالي ثلاثة إلى أربعة أشهر.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة روكيت لاب والشريك المؤسس، بيتر بيك، إن ”المرونة ليست كلمة تُستخدم عادةً لوصف المهمات القمرية، لكن تشغيل مجمعين للإطلاق يمنحنا الحرية في اختيار موقع يلبي متطلبات المهمة والجدول الزمني على أفضل وجه“.

وأضاف بيك أن ”فريقنا فخور للغاية بإطلاق واحدة من أولى مهام الاستكشاف لدعم هدف ناسا المتمثل في تقديم تواجد مستدام وقوي على القمر. لقد تعاونا مع برنامج خدمات الإطلاق التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في مهمات إلكترونية سابقة إلى مدار أرضي منخفض، لذلك من المثير للاهتمام العمل معهم مرة أخرى للذهاب إلى أبعد من المعتاد حوالي 380.000 كم“.

يذكر أنه كان من المقرر إطلاق المهمة في أوائل 2021 من مجمع الإطلاق 2 في ميناء الفضاء الإقليمي وسط المحيط الأطلسي بمنشأة والوبس للطيران في فيرجينيا، وقد دفع التأخير المستمر في اعتماد نظام إنهاء الطيران المستقل (AFTS) التابع لوكالة ناسا إلى تحول الإطلاق إلى نيوزيلندا.