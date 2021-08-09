تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات جهاز HONOR V7 Pro اللوحي كاملة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات جهاز HONOR V7 Pro اللوحي قبل إنطلاق حدث الشركة في 12 من أغسطس.

تكشف HONOR النقاب عن سلسلة Magic3 مع جهاز HONOR V7 Pro اللوحي خلال أيام، واليوم تعود التسريبات لتسلط الضوء على تفاصيل مواصفات الجهاز اللوحي.

ولقد كشفت التسريبات التي شاركها “Ishan Agarwal” عن أن جهاز HONOR V7 Pro ينطلق خلال الفترة القادمة للمنافسة في سوق الأجهزة اللوحية المميزة، حيث يقدم للأسواق العالمية بعنوان HONOR Tab V7 Pro.

ومن المقرر أن يتميز HONOR V7 Pro بشاشة LCD بحجم 11 إنش، ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، بكثافة عرض267 بيكسل لكل إنش، كما يدعم الجهاز اللوحي معدل تحديث 120Hz، ويتميز بأبعاد 16:10.

أيضاً يأتي الجهاز اللوحي برقاقة معالج Dimensity 1200T، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز بعدد 4 نماذج، على أن يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثاني بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت، ويتميز النموذج الثالث بذاكرة 8 جيجا بايت وسعة تخزين 128 جيجا بايت، وينطلق أعلى نموذج بذاكرة 8 وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما ينطلق HONOR V7 Pro للأسواق بواجهة Magic UI 5.0 إلا أن التسريبات لم تؤكد على نظام التشغيل الذي يدعم هذا الإصدار.

ويتميز الحهاز اللوحي بكاميرة خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، كما يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 7250 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 22.5W.

الجهاز يأتي بنماذج تدعم الإتصال بشبكات LTE وأخرى تدعم الإتصال بشبكات WiFi فقط، ويتميز الجهاز بقياسات 252.1 في 163.6 في 7.2مم ووزن 485 جرام، كما يأتي بمنفذ USB C للشحن.

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