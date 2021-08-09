تكنولوجيا: صور حية تؤكد على تصميم دائري لكاميرة هاتف Honor Magic 3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث الصور الحية المسربة على تصميم الكاميرة في هاتف Honor Magic 3، حيث تظهر الكاميرة بتصميم دائري مع إعدادات خماسية للكاميرة.

تستعد Honor لكشف النقاب عن سلسلة Magic 3 في حدث يعقد في 12 من أغسطس الجاري، ولقد قدمت الصور الحية نظرة جديدة على الكاميرة الرئيسية في الهاتف، والتي تأتي بعلامة 100x لتؤكد على كاميرة periscope في الإعدادات ودعم التكبير الرقمي.

كما رصد هاتف Honor Magic 3 في مقطع فيديو أكد على دعم الهاتف لمعايير مقاومة الماء، حيث اختبرت الشركة في مقطع الفيديو كفاءة هيكل الهاتف في مقاومة الغمر في الماء، والسقوط على أسطح متنوعة.

كما إستعرضت Honor كفاءة الشاشة في مقاومة الخدش، أيضاً كشفت الإختبارات عن نظام التبريد في الهاتف.

وفي تسريبات أخرى أشير إلى أن الشركة تستعد لإطلاق إصدار Porsche في سلسلة Honor Magic3، وهو ما أكدت عليه صفحة @Bald Panda على منصة Weibo، ولقد أوضحت التسريبات أن Honor تخطط لإطلاق 3 إصدارات من السلسلة القادمة مع الإصدار الخاص Magic3 Porsche.

يذكر أن بعض التسريبات السابقة قد أشارت إلى أن هاتف Magic3 Pro يأتي بنفس تصميم هاتف هواوي Mate 40 Pro، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف تقنية التعرف على الوجه 3D، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل و4 من المستشعرات بدقة 64 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 888 Plus، وواجهة Magic UI 5.0.

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