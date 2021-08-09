شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: SteamVR beta يتيح ترتيب نوافذ سطح المكتب داخل عالمك الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبارًا من أحدث إصدار تجريبي، يمكن لبرنامج SteamVR من Valve إضافة نوافذ سطح مكتب عائمة داخل ألعاب VR ، مما يتيح لك مراقبة التطبيقات الأخرى دون مغادرة VR، ما تسمح للاعبين بمراقبة أي شيء من Discord إلى Twitch chat أو Netflix أثناء مباراة أقل كثافة، يقترح Road to VR أنه يمكنك حتى مشاهدة YouTube أثناء الرحلات الجوية الطويلة في Elite Dangerous بحسب ما نقله موقع The verege.

وقال التقرير إن القدرة على التفاعل مع بقية سطح المكتب من داخل لوحة تحكم SteamVR ليست ميزة جديدة، ولكن في الآونة الأخيرة جعلت Valve النظام أكثر مرونة، في وقت سابق من هذا العام، أضافت خيارًا لعرض نوافذ التطبيقات الفردية في لوحة القيادة، ولإرفاقها فعليًا بلوحة تحكم VR، أدى هذا إلى جعل التطبيقات قابلة للعرض في لمح البصر، ولكنها تفتقر حتى الآن إلى القدرة على تعويم النوافذ باستمرار.

ويتم عرض النوافذ فقط عند إغلاق قائمة STEAMVR

مع أحدث إصدار، لا يزال بإمكانك اختيار تثبيت نافذة بوحدة التحكم الخاصة بك، أو سحبها لتطفو في الفضاء الافتراضي، تكون النوافذ للعرض فقط أثناء لعبك للعبة بالفعل، ولكن يمكنك فتح قائمة SteamVR للتفاعل معها باستخدام وحدة تحكم VR كمؤشر للماوس.

النوافذ العائمة الجديدة متوفرة اعتبارًا من الإصدار 1.19.6 من SteamVR، يتوفر هذا الإصدار من البرنامج حاليًا في مرحلة تجريبية، ولكن من السهل نسبيًا الاشتراك عبر نافذة خصائص SteamVR (يمكن الوصول إليها عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن عليها في قائمة ألعاب Steam)، على الرغم من إضافة جميع الميزات الجديدة إلى نظام VR الأساسي، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على الإصدار 2.0 من SteamVR الذي أثارته Valve في أوائل العام الماضي.