شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: SteamVR beta يتيح ترتيب نوافذ سطح المكتب داخل عالمك الافتراضى والان مع تفاصيل الخبر
وقال التقرير إن القدرة على التفاعل مع بقية سطح المكتب من داخل لوحة تحكم SteamVR ليست ميزة جديدة، ولكن في الآونة الأخيرة جعلت Valve النظام أكثر مرونة، في وقت سابق من هذا العام، أضافت خيارًا لعرض نوافذ التطبيقات الفردية في لوحة القيادة، ولإرفاقها فعليًا بلوحة تحكم VR، أدى هذا إلى جعل التطبيقات قابلة للعرض في لمح البصر، ولكنها تفتقر حتى الآن إلى القدرة على تعويم النوافذ باستمرار.
ويتم عرض النوافذ فقط عند إغلاق قائمة STEAMVR
النوافذ العائمة الجديدة متوفرة اعتبارًا من الإصدار 1.19.6 من SteamVR، يتوفر هذا الإصدار من البرنامج حاليًا في مرحلة تجريبية، ولكن من السهل نسبيًا الاشتراك عبر نافذة خصائص SteamVR (يمكن الوصول إليها عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن عليها في قائمة ألعاب Steam)، على الرغم من إضافة جميع الميزات الجديدة إلى نظام VR الأساسي، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على الإصدار 2.0 من SteamVR الذي أثارته Valve في أوائل العام الماضي.