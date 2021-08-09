طريقة آمنة بنسبة 100% لإنشاء كلمة مرور قوية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 16 دقيقة

أكد خبراء حكوميين على أنه من الأفضل كثيراً اختيار كلمات مرور لحسابات الإنترنت تتكون من ثلاث كلمات عشوائية، بدلاً من اختيار تركيبات معقدة من الأحرف والأرقام والرموز، وفقا لما ذكرته صحيفة ”ذي غارديان“ البريطانية.

وقال المركز الوطني للأمن السيبراني (NCSC) – وهو جزء من مقر الاتصالات الحكومية – في مدونة له، إن نظاما مكونا من ثلاث كلمات ينشئ كلمات مرور يسهل تذكرها، بالإضافة إلى ذلك، فإنه ينشئ مجموعات غير عادية من الأحرف، ما يعني أن النظام قوي بما يكفي للحفاظ على الحسابات عبر الإنترنت آمنة من مجرمي الإنترنت.

على النقيض من ذلك، يمكن أن تكون كلمات المرور الأكثر تعقيدا غير فعالة، حيث يمكن للمجرمين في كثير من الأحيان تخمين تركيبتها باستخدام برامج متخصصة.

وقال المركز إن مجرمي الإنترنت استهدفوا استراتيجيات يمكن التنبؤ بها تهدف إلى جعل كلمات المرور أكثر تعقيداً، وتتضمن الأمثلة استبدال الحرف O بصفر، أو استبدال الرقم واحد بعلامة تعجب.

يسمح المجرمون بمثل هذه الأنماط في برامج القرصنة الخاصة بهم، ما يلغي أي أمان إضافي من كلمات المرور هذه، وبشكل غير متوقع، يؤدي تطبيق متطلبات التعقيد هذه إلى إنشاء كلمات مرور أكثر قابلية للتنبؤ، بحسب المركز.

على النقيض من ذلك، فإن كلمات المرور التي تم إنشاؤها من ثلاث كلمات عشوائية تميل إلى أن تكون أطول وأصعب في التنبؤ بها، وتستخدم مجموعات أحرف كان من الصعب على خوارزميات القرصنة اكتشافها.

وأشار إلى أن استخدام ثلاث كلمات عشوائية ليس آمناً بنسبة 100%، نظراً لأن الأشخاص قد يستخدمون مجموعات كلمات يمكن التنبؤ بها، لكنه قال إن الميزة الرئيسية لهذه الطريقة هي إمكانية وسهولة استخدامها ”لأن الأمان صعب الاستخدام لا ينجح“.

وارتفعت الجرائم الإلكترونية خلال الوباء، حيث ارتفع الاحتيال عبر الإنترنت بنسبة 70 ٪ خلال العام الماضي، وفقا لبيانات من مكتب الإحصاء الوطني.

وقال إيان ليفي، المدير الفني للمركز الوطني للأمن السيبراني على موقع المركز الإلكتروني: ”نصيحة، كلمة المرور التقليدية تخبرنا بتذكر أن العديد من كلمات المرور المعقدة هي ببساطة سخيفة“.