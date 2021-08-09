نظارة ذكية تجعل من مكالمات “زووم” أكثر واقعية ومتعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 9 أغسطس 2021 01:09 مساءً - مع زيادة استخدام تطبيق مكالمات الفيديو الشهير “زووم”، يتواصل الكشف عن الوسائل التكنولوجية التي تجعل من استخدام التطبيق أمتع وأشهر.

وتجعل النظارة الجديدة ”Anzu Smart Glasses“ الذكية من مكالمات ”زووم“ أكثر واقعية ومتعة، فهي تختلف عن غالبية النظارات الذكية الموجودة في السوق، و“تستحق كل فلس يدفع فيها“، كما تقول مجلة ”فوربس“ العالمية.

وتبين المجلة في تقرير لها، أن مستخدم النظارة الذكية لن يكون بحاجة لأي سماعات، لأن هناك مكبرات صوت صغيرة بجوار أذني مرتدي النظارة.

ويرى التقرير أن النظارة الجديدة أكثر حوارية فيما يتعلق بمكالمات ”زووم“ الجماعية، حيث يمكن للمستخدم سماع المتحدث بوضوح والعالم من حوله، وأنها تعطي شعورا لا يوصف عن الحديث من خلالها، كما أن عدم فقدان الصوت المحيط أثناء إجراء مكالمة يحدث فرقًا كبيرًا.

ويضيف أنه يمكن الحصول على صوت قوي ونقي من خلال مكبرات صوت، لكنها تقضي على الخصوصية، إلا أن نظارة ”Razer Anzu“ تمنح ميزة مكبرات الصوت وخصوصية سماعات الرأس في نفس الوقت.

وتعمل النظارة، بحسب التقرير، بشكل رائع وموثوق ولا سيما أن جودة الميكروفون قوية وأن الضوضاء المحيطة لا تتسرب من خلالها، وبدأت بحصد الثناء عند استخدامها في المكالمات، حيثُ لم يسجل أي مشكلة في سماع مرتدي النظارة.

و ”Razer Anzu“ عبارة عن زوج ”Poindexter-chic“ من النظارات ذات الإطار الأسود مع مكبرات صوت 16 مم وميكروفون متعدد الاتجاهات مدمج في كل ذراع، ويتم شحنها مع 35٪ من العدسات الزرقاء المثبتة، التي يمكن استبدالها بزوج من العدسات المستقطبة.

وتأتي نظارة ”Razer Anzu“ بأحجام (صغيرة، متوسطة وكبيرة)، وفي نمطين مستطيل ومستدير، ولا توجد ألوان إضافية غير الأسود حتى الآن.

ويستطيع المستخدم إقران النظارة الذكية الجديدة ببساطة مع الجهاز عبر تقنية البلوتوث، إذ إنه عندما تُفتح النظارات يتم توصيلها تلقائيًا ولا يتطلب الأمر تحميل ملفات تعريف، إلا أنه يمكن للنظارة الاقتران بأجهزة متعددة في وقت واحد.

يوجد زر إجراء على كلا الذراعين، حيثُ يمكن استخدامه للرد على المكالمات وتشغيل الموسيقى وتنشيط المساعد الصوتي، لكن الأفضل استخدام تطبيق الهاتف المحمول لتعيين وظائف مختلفة لأي من الزرين.

ويتم التعامل مع الصوت عبر مكبرات صوت لاسلكية حقيقية في الذراعين، وهي تضمن عدم وجود تأخير بين ما تراه وما تسمعه، كما أنه لا يوجد سلك يربط الأذرع داخل الإطار، مما يجعل إطار النظارة أكثر مرونة من إطارات ”Bose Frames“، و“Amazon Echo Frames“.

ويشكل عدم وجود مؤشر LED مخصص للبطارية إحدى سلبيات النظارة القليلة، حيث يريد البعض أن يكون قادرًا على التحقق من عمر بطارية النظارات بنظرة سريعة، ومع ذلك يمكن الحصول على هذه المعلومات من تطبيق ”Razer Audio“ على الهاتف.