تكنولوجيا: سامسونج تسيطر على سوق أجهزة التلفاز في النصف الأول من 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على إستحواذ العملاق الكوري على النصيب الأكبر من شحنات أجهزة التلفاز في الأسواق العالمية في النصف الأول من 2021.

سجل سوق أجهزة التلفاز شحنات في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2021 تصل إلى 98.3 مليون وحدة، بإرتفاع سنوي بنسبة 6.8%.

ويؤكد التقرير على إرتفاع شحنات أجهزة التلفاز المميزة بشاشات OLED في الأسواق العالمية، والتي وصلت إلى 2.7 مليون وحدة، أي بزيادة سنوية 133.3%.

ولقد وصلت شحنات سامسونج من أجهزة التلفاز في النصف الأول من 2021 إلى 20.8 مليون وحدة، حيث حققت زيادة سنوية في الشحنات 11.9%.

وتستمر سامسونج بهذه الأرقام في السيطرة على المركر الأول في شحنات أجهزة التلفاز في الأسواق العالمية للعام 15 من التوالي، بينما تسيطر LG على المركز الثاني في سوق أجهزة التلفاز مع شحنات 13.1 مليون وحدة.

من جانب إستطاعت TCL أن تحقق زيادة في شحنات أجهزة التلفاز بعد أن سجلت شحنات 11.1 مليون وحدة خلال النصف الأول من هذا العام، لتسجل زيادة سنوية في المبيعات تصل إلى 13.6%.

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