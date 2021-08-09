تكنولوجيا: شاومي تستعد لإطلاق الجيل الثاني من أجهزة تلفاز OLED باثنان من الأحجام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف شركة شاومي النقاب في مؤتمرها القادم عن الجيل الثاني من أجهزة تلفاز OLED، ولقد أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي نشر مؤخراً على الأجهزة الجديدة تتوفر باثنان من الأحجام.

يضم الحدث المرتقب من شاومي عدد من الإعلانات حول أجهزة الشركة، حيث تقدم العملاق الصيني خلال المؤتمر هاتف Mi Mix 4، وسلسلة أجهزة Mi Pad 5 اللوحية، مع مكبر صوتي من الفئة المميزة، وأيضاً الجيل الجديد من أجهزة تلفاز OLED.

ولقد قدمت شاومي الجيل الأول من أجهزة تلفاز OLED خلال العام الماضي، والتي انطلقت إلى الأسواق بعنوان Mi TV Masters، كما تستعد الشركة لإطلاق جيل جديد تعمل من خلاله على جلب مفهوم جديد للأجهزة المميزة بشاشات OLED في الأسواق.

من جانب أخر بدأ متجر JD.com في السوق الصيني في تلقي طلبات التسجيل قبل أن يتم فتح باب الحجز الرسمي وأيضاً قبل أن يتم الكشف عن تفاصيل دقيقة حول مواصفات هذه الأجهزة.

أيضاً كشفت الصفحة الرسمية للأجهزة عن خطط شاومي لإطلاق الجيل الثاني من أجهزة OLED باثنان من الأحجام هما 55 و65 إنش، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي المرتقب.

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