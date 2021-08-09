شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تطلب من العمال غير المحصنين ارتداء قناع الوجه بسبب زيادة الإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن جميع العاملين في شركة تسلا في مصنع البطاريات التابع للشركة في رينو بولاية نيفادا سيُطلب منهم ارتداء أقنعة في الداخل ابتداءً من هذا الأسبوع.

وطلب المصنع بالفعل من العمال غير المحصنين ضد COVID-19 ارتداء أقنعة في الداخل لكن القاعدة الجديدة تشمل العمال المحصنين أيضًا وفقا لما نقله موقع The verege.

وفقًا لمركز موارد Johns Hopkins Coronavirus Resource Center، شهدت ولاية نيفادا أكثر من 26000 إصابة جديدة بـ COVID في الشهر الماضي ، و 298 حالة وفاة. يقدر المركز أن ما يقرب من 47 في المائة من سكان الولاية قد تم تطعيمهم.

في بداية الوباء العام الماضي، عارض الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك قيود COVID ، بما في ذلك طلبات البقاء في المنزل في مقاطعة Alameda ، كاليفورنيا ، حيث يقع مصنع Fremont، في حين وافقت الشركة في النهاية على إغلاق العمليات مؤقتًا في منشأة فريمونت في مارس 2020، أعلن ماسك في مايو 2020 أنه يعيد فتح المصنع في تحد لأوامر الحماية المحلية في المكان، وذهب إلى حد رفع دعوى ضد المقاطعة والتهديد لنقل عمليات Tesla خارج كاليفورنيا، في (نوفمبر)، غرد ماسك بأنه من المحتمل أن يكون لديه "حالة متوسطة من فيروس كورونا".

في الثالث من أغسطس من هذا العام، قامت كاليفورنيا بتحديث قواعد الأقنعة الخاصة بها، والتي تتطلب من كل شخص يبلغ من العمر عامين أو أكثر ارتداء أقنعة في الأماكن العامة الداخلية بغض النظر عن حالة التطعيم.

أعاد حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك إحياء ارتداء القناع تلك في أواخر الشهر الماضي، قبل توجيهات جديدة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. يجب على الناس في ولاية نيفادا ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة في المقاطعات التي بها "انتقال كبير أو مرتفع"، بما في ذلك كلارك ، حيث تقع لاس فيجاس وواشو، حيث توجد رينو.